Matteo Palazzo, Il Collegio 6/ Il cambiamento dopo l’arrivo a Il Collegio 6

Matteo Palazzo è uno dei nuovi arrivati a Il Collegio 6. Il ragazzo ha sedici anni e ha origini italofrancesi. Una volta entrato ha dimostrato di avere un carattere abbastanza particolare: infatti, insieme al compagno Davide Cresta, la prima notte ha rubato i cellulari che gli erano stati tolti all’entrata nel Collegio, telefonando ad amici e parenti. Il preside, però, sembra non aver dato loro una punizione molto severa, considerando l’accaduto come una cosa di routine: la loro punizione è stata quella di imparare a memoria una canzone di Domenico Modugno. Matteo ha dovuto fare i conti con un altro rito di passaggio del programma: il cambio di look.

Matteo Palazzo, il cambio del look in stile “Il Collegio 6”

Matteo Palazzo, infatti, prima di partecipare a Il Collegio 6 portava i capelli colorati, dichiarando che in questo modo poteva distinguersi dal fratello gemello. Ora, invece, è castano e non porta più il ciuffo viola, come vogliono le norme del Collegio. Durante i Giochi della Gioventù, Matteo si è contraddistinto per la sua bravura nello sport: infatti ha vinto la corsa campestre ad ostacoli, tagliando il traguardo per primo. Ha vinto, successivamente, anche la gara di saltoin alto. <>, ha detto, sorridendo.Anche Matteo Palazzo è stato accolto con calore dagli altri concorrenti e sembra aver fatto amicizia velocemente e senza alcun problema all’interno del Collegio, ma è troppo presto per capire con chi ha legato maggiormente oppure se ha qualche antipatia nei confronti di qualcuno. Sui social i commenti nei suoi confronti sono tutti positivi. Il ragazzo sembra piacere, soprattutto al sesso femminile.

