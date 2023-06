Matteo Paolillo/ Canta Mare Fuori a Love Mi 2023 e fa impazzire il pubblico: “Un vero inno anche a Milano!”

Matteo Paolillo, da Mare Fuori a Love Mi 2023, il concerto di Fedez a Milano

Conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato Edoardo nella serie tv Mare Fuori, Matteo Paolillo si è ritagliato il suo spazio anche in ambito musicale, ottenendo un discreto successo. Ventisette anni, con la passione per la recitazione e per la canzone, una doppia passione che Matteo vuole portare avanti con grande convinzione. E lo sta facendo con entusiasmo, quello scaturito dopo Mare Fuori, la fiction che gli ha dato la possibilità di scrivere canzoni per la tv, oltre che affermarsi come attore.

Attraverso la recitazione e la musica, Paolillo riesce quindi ad esprimere la sua essenza più pura, distaccandosi da tutte quelle etichette che sarebbero riduttive per chi ama l’arte in tutte le sue forme e le sue sfumature. “Il mio lavoro con la musica è sempre stato propedeutico al lavoro con la recitazione, e viceversa”, ha raccontato Matteo in una bella intervista rilasciata al magazine Rockol.

Matteo Paolillo e la passione per la musica: “Mi identifico in altri personaggi e…”

Nella stessa intervista, Matteo Paolillo ha offerto la sua personale visione delle cose, ripercorrendo le tappe che lo hanno portato ad intrecciare musica e recitazione. “In qualche modo, prima scrivere musica significava mettermi nei panni di qualcun altro, in questo caso di Edoardo, per le canzoni di ‘Mare fuori’. Poi ho cominciato a lavorare al mio progetto personale un anno fa”.

“Così ho cominciato non solo a identificarmi nel personaggio di Edoardo, ma a identificarmi in altri tipi di personaggi, di sensazioni o di persone, in base a delle tematiche che mi stavano a cuore. È stato quindi un lavoro personale, ma che parte comunque da un lavoro di recitazione, quindi di empatia, ed è per questo che il disco si intitola ‘Come te’”. Da lì sono partiti altri progetti, e tanti altri sono in cantiere, mentre Matteo Paolillo si gode il meritato successo. Questa sera, martedì 27 giugno, si è esibito a Love Mi 2023, cantando di fronte al pubblico di Milano la sua ‘Ce sta o mar for’, cantato come un vero e proprio inno anche in piazza del Duomo.

