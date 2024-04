Matteo Paolillo chi è, Edoardo Conte in Mare Fuori/ Ludovica Coscione, fidanzata o solo gossip?

Matteo Paolillo chi è: carriera e successo televisivo

Nella puntata di oggi a Domenica in, sarà ospite in studio Matteo Paolillo attore e cantante molto amato per aver interpretato Edoardo Conte nella serie tv Mare fuori. Nato il 6 ottobre 1995 a Salerno, scopre molto presto la passione per la recitazione.

Si diploma, infatti, presso il Teatro delle Arti di Salerno; poi si trasferisce a Roma e si iscrive alla Scuola La Scaletta di Gianni Diotajuti. In questi due anni di permanenza nella Capotale, inizia a prendere parte a spettacoli teatrali con opere come Romeo e Giulietta, Sogno di una notte di mezza estate e Finis Africae. Nel 2016, Paolillo inizia la sua scalata verso il successo debuttando in serie tv quali: Don Matteo, Vivi e lascia vivere. L’attore raggiunge, però, il grande pubblico con la serie Mare Fuori in cui ha interpretato il ruolo di Edoardo Conte. Inoltre, è tra gli autori di ‘O mar for, la canzone scelta come sigla della fiction.

Matteo Paolillo chi è: vita privata e gossip

Nel 2021 Matteo Paolillo inizia a frequentare Alessia Fenderico, attrice che interpreta Rosa Ricci in Mare fuori, ma la storia giunge al termine dopo due anni di relazione. Ad oggi, dunque, con chi sta l’attore e cantante amatissimo dalle ragazze?

Negli ultimi mesi, Paolillo è stato al centro di diversi rumor che gli hanno attribuito un flirt con la sua collega Ludovica Coscione. I due hanno condiviso il set della nota e amata fiction, dimostrando una complicità che ha destato l’entusiasmo dei fan. Purtroppo, però, come riporta Libero l’attrice ha smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale: “Siamo tanto amici, trovo sia molto dolce che la coppia sia piaciuta tanto da volerla anche nella vita reale, però siamo solo amici“.

