Matteo Paolillo, con chi sta l’attore?/ I rumor su Ludovica Coscione e l’ex fidanzata Alessia Fonderico

Matteo Paolillo e Ludovica Coscione stanno insieme? La smentita dell’attrice

Si è da poco conclusa la quarta stagione di Mare Fuori, ennesima occasione per accendere i riflettori sui protagonisti del cast che ormai da anni sono entrati nel cuore degli appassionati. Spesso le curiosità – a parte il seguito della serie – è riferita alle trame sentimentali dei giovani attori, come rappresentato dai rumor sul conto di Matteo Paolillo. Con chi sta l’attore? Questo uno degli interrogativi più cliccati degli ultimi mesi dopo l’emergere di alcune voci riferite ad un flirt con la collega Ludovica Coscione.

Matteo Palillo e Ludovica Coscione stanno insieme? Partiamo da dire che insieme hanno condiviso il set di Mare Fuori e la sintonia artistica non è detto che abbia necessariamente un seguito dal punto di vista sentimentale. Come riporta Libero, l’attrice della serie tv ha di recente chiarito la realtà del loro rapporto al fine di porre fine al chiacchiericcio sul loro conto. “Siamo tanto amici, trovo sia molto dolce che la coppia sia piaciuta tanto da volerla anche nella vita reale, però siamo solo amici”.

Niente da fare dunque per i fan più romantici, Matteo Paolillo e Ludovica Coscione sono semplicemente legati dall’attività professionale e da una sana amicizia. L’attore di Mare Fuori è dunque attualmente single; o almeno così pare stando al ‘silenzio’ dal punto di vista del gossip a tinte rosa. Solo pochi mesi fa aveva posto fine alla storia con Alessia Fonderico.

Alessia Fonderico – ex fidanzata di Matteo Paolillo – si era mostrata particolarmente affranta sui social poco dopo la rottura con l’attore. “Ho ufficialmente chiuso con gli uomini. Appena supererò la perdita del mio cagnolino ne adotterò uno e sarà lui il mio amore”. Queste le parole della giovane – riportate da Tag 24 – dove pur non essendoci un riferimento diretto a Matteo Paolillo da molti sono stati associate proprio alla recente rottura con l’attore, come ormai ex fidanzata.

