Matteo Paolillo e Ludovica Coscione si sono lasciati/ Mistero sul presunto flirt dei due attori di Mare Fuori

Ludovica Coscione e Matteo Paolillo, storia d’amore al capolinea? Scoop di Chi sul presunto flirt

La storia d’amore tra Teresa Polidori ed Edoardo Conte ha animato le dinamiche di Mare Fuori 4 ma fuori dal set i due attori che li impersonano da mesi sono al centro del gossip per un presunto flirt. Adesso, però, il settimanale Chi ha lanciato un scoop che scoop però non sembra. Nel dettaglio, infatti, il magazine ha rivelato che Matteo Paolillo e Ludovica Coscione si sono lasciati dopo due mesi di relazione: “Amore Fuori. Finita la storia tra Matteo Paolillo, Edoardo in Mare Fuori e Ludovica Coscione che nelle serie interpreta Teresa (e, guarda caso, fa coppia con Edoardo)”

E poi ancora il magazine riporta: “Dopo due mesi di frequentazione (fuori dal set) la storia tra i due attori sembra essere già arrivata al capolinea.” In realtà però il settimanale Chi annuncia la fine di una storia che non è mai nata, a almeno non è mai uscita allo scoperto. Matteo Paolillo e Ludovica Coscione il presunto flirt non solo non lo hanno mai confermato ma, anzi, lo hanno sempre smentito. Ed anche sui social non è mai comparso nessun indizio o il minimo sospetto che potesse dare adito a queste voci. Non sono mai stati paparazzati insieme in atteggiamenti inequivocabili. Insomma, questa storia d’amore, se mai ci fosse stata, è sempre stata vissuta nel massimo riserbo.

Matteo Paolillo e Ludovica Coscione sono fidanzati? I due hanno sempre smentito la relazione

Stando a quando dichiara Chi la storia d’amore tra i due attori di Mare Fuori è giunta al capolinea ma in effetti Matteo Paolillo e Ludovica Coscione hanno sempre smentito di avere un flirt. Di recente la giovane attrice che dà il volto a Teresa Polidori in Mare Fuori in un’intervista a Timeline su Rai3 ha rivelato: “Io e Matteo siamo tanto amici, abbiamo un legame speciale, però siamo solo amici”

Da parte sua, invece, Matteo Paolillo ha ammesso di essere single, dopo la storia con Alessia Fenderico ed in un’intervista concessa a Fanpage.it sul gossip con la collega di set ha confessato: “Trovo molto tenero il fatto che qualcuno ami così tanto la coppia da volerla vedere insieme anche nella vita reale”.

