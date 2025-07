Matteo Paolillo e l'amore ritrovato: l'ex attore di Mare Fuori pizzicato con una nuova misteriosa ragazza argentina

Nuovo amore per Matteo Paolillo, il noto attore nelle scorse ore è stato pizzicato in vacanza in dolce compagnia. L’artista lanciato al successo da Mare Fuori starebbe trascorrendo delle giornate estive al fianco della nuova fiamma argentina. Non si hanno particolari informazioni sulla giovane, dopo che il magazine Chi ha pizzicato i due insieme. Si sa soltanto che è argentina e che non fa parte del mondo dello spettacolo. Un dettaglio che rende questa relazione ancora più riservata e questo può rendere la relazione del giovane attore privata.

Matteo Paolillo e la nuova presunta fidanzata hanno deciso di concedersi un po’ di sano relax in uno degli angoli più suggestivi della Costiera Amalfitana, tra scogliere a picco sul mare e acque turchesi. Un luogo perfetto per una fuga romantica, che però almeno per questa volta, è finita sotto i riflettori.

Matteo Paolillo e l’amore finito con Ludovica Coscione

Come ricorderanno i fan di Mare Fuori, in passato Matteo Paolillo aveva vissuto una storia d’amore con la giovane attrice e collega Ludovica Coscione, con la quale ha recitato nella fiction campione di ascolti negli ultimi anni.

Una breve frequentazione tra i due che però non è mai effettivamente sfociata in niente di diverso. E oggi, come ci mostrano i paparazzi di Chi sull’ultimo numero, sembra che Matteo Paolillo abbia ritrovato la serenità in love con la misteriosa ragazza argentina. Vedremo se il giovane attore campano deciderà di uscire allo scoperto prossimamente o se preferirà tenere nascosta la vita privata.

