Matteo Politano e Alessandra Esposito si sono sposati e hanno chiesto agli invitati di fare un dono molto speciale, ma non per loro due

Dopo il nuovo scudetto vinto con la sua squadra, il Napoli, Matteo Politano ha coronato quest’anno anche un altro sogno: quello d’amore. Il calciatore ha infatti sposato la sua fidanzata Alessandra Esposito, che è ora sua moglie, e lo ha fatto chiedendo in dono agli invitati alle nozze qualcosa di molto speciale. Matteo e Alessandra hanno festeggiato il prewedding sull’isola di Capri dal celebre “Anema e Core”, poi si sono spostati in costiera Sorrentina per celebrare le nozze.

Hanno scelto il Maya Beach Experience per festeggiare insieme ad amici e parenti il matrimonio, celebrato il 21 giugno. Tanti i volti anche noti presenti al lieto evento, a partire dai compagni di squadra fino al presidente Aurelio De Laurentis. Proprio a loro, la coppia di novelli sposi ha preferito non chiedere doni personali: nessuna ‘busta’ o lista di nozze, ma un regalo che fosse per altre persone in difficoltà.

Matteo Politano e Alessandra Esposito sposi: il bellissimo dono chiesto agli invitati

Nessuna lista nozze e nessuna “busta”, ma un pensiero altruista. Il calciatore e sua moglie hanno chiesto ai loro invitati di dare un aiuto alle persone in difficoltà. È un biglietto di ringraziamento, scritto proprio dagli sposi, a svelare il bellissimo gesto di beneficenza fatto con la collaborazione di tutti gli ospiti presenti al matrimonio: “Grazie a voi verranno finanziati questi due progetti: – si legge nel biglietto reso pubblico – una medicheria avanzata presso l’ospedale Pediatrico di Napoli e renderemo più umana e accogliente la sala d’attesa nel reparto Grandi Ustioni dell’ospedale Santobono”, conclude il ringraziamento, apprezzatissimo anche dai fan del calciatore.

