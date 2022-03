Matteo Ranieri al bivio a Uomini e Donne/ Elimina Federica, poi ci ripensa e…

Il trono di Matteo Ranieri continua a regalare colpi di scena. Nella registrazione di Uomini e Donne del primo marzo, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Matteo ha portato in esterna la corteggiatrice Valeria. Federica Aversano che ha cominciato a corteggiare il tronista sin dall’inizio del suo percorso è a sua volta tornate in studio dopo essere stata assente nella scorsa registrazione. Nel rivedere nuovamente Federica, però, Matteo ha spiazzato tutti. Il tronista, infatti, ha confessato di non aver sentito la mancanza di Federica e di non aver pensato a lei.

Matteo, come fanno sapere inoltre le anticipazioni, ha deciso di eliminare definitivamente Federica sicuro di non poter avere una storia con lei in futuro. Dopo aver ascoltato le parole di Matteo, Federica ha deciso di lasciare lo studio considerando il proprio percorso da corteggiatrice concluso.

Matteo Ranieri lascia lo studio di Uomini e Donne per Federica

Dopo l’abbandono dello studio da parte di Federica Aversa, la registrazione di Uomini e Donne è andata avanti. Mentre Maria De Filippi si occupava di Luca Salatino, ma anche delle dame e dei cavalieri del trono over, ha notato la preoccupazione di Matteo Ranieri. La conduttrice, vedendo il tronista abbastanza pensieroso, ha riaperto il discorso su Federica verso la quale il tronista ha sempre avuto un interesse pur ammettendo di aver paura di deluderla.

Dopo aver parlato nuovamente con la De Filippi, Matteo è tornato sui propri passi. Il tronista, infatti, ha deciso di uscire dallo studio e raggiungere Federica non tornando più davanti alle telecamere. Cosa sarà accaduto tra Matteo e Federica? Quest’ultima accetterà di tornare a corteggiarlo? Lo scopriremo nella prossima registrazione.

