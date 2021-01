Matteo Ranieri: “Aspetto la scelta di Sophie Codegoni”/ “A Uomini e Donne…”

Dietro l’aspetto da duro, Matteo Ranieri nasconde una profonda timidezza con cui sta lentamente facendo breccia nel cuore di Sophie Codegoni e con cui ha già conquistato il pubblico di Uomini e Donne che, dopo la scelta di Davide Donadei che ha preferito Chiara Rabbi a Beatrice Buonocore, aspetta con ansia la scelta della giovane tronista. Anche Matteo non vedo l’ora di poter concludere il suo percorso sperando di lasciare la trasmissione con Sophie. «Sono felice che stiamo per arrivare alla fine di questo percorso. È normale che ci sia un po’ di ansia, ma giunti a questo punto spero che arrivi quel giorno il prima possibile. Sono tre mesi che usciamo insieme, e credo di aver conosciuto una buona parte di Sophie e che lei abbia visto tanto di me», ha raccontato al magazine ufficiale della trasmissione.

Matteo Ranieri: “Voglio molto bene a Sophie Codegoni”

Dopo un momento di smarrimento, Matteo Ranieri è sicuro di provare qualcosa d’importante per Sophie Codegoni anche se, non si sbilancia. «Non credo li confesserò mai (ride). È naturale che le voglia molto bene e che tra di noi, o almeno da parte mia, ci sia molta chimica. lo sono sicuro che, uscendo, potremo costruire insieme qualcosa di bello», ha spiegato a Uomini e Donne Magazine raccontando di apprezzare molto la sincerità di Sophie mentre non nasconde di essere intimorito dall’orgoglio della Codegoni. Immaginando il suo futuro accanto a Sophie, Matteo lo immagina così: «Immaginando una situazione più tranquilla dal punto di vista delle limitazioni, mi aspetto di poterci divertire tanto tra feste, vacanze e finalmente momenti di pura intimità. C’è una bella intesa tra di noi e un bel feeling. Ridiamo molto insieme, perciò sono sicuro saremmo affiatati. La distanza non mi preoccupa: siamo a solo un’ora e mezza di macchina, quindi non sarà un problema vederci».



