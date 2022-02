Matteo Ranieri assente a Uomini e Donne?/ Il tronista diserta lo studio e…

Matteo Ranieri assente nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi? Dalle anticipazioni della registrazione della puntata che dovrebbe essere trasmessa oggi pubblicate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, pare che Matteo non sarà presente in studio. Nella scorsa puntata, il tronista, pur essendo al suo posto, non aveva potuto incontrare Federica. Quest’ultima, a causa della febbre, non era entrata in studio, ma gli aveva scritto un messaggio per ribadirgli tutto l’interesse e la voglia di rivederlo il prima possibile.

Nel corso della nuova puntata, invece, Matteo non dovrebbe esserci e pare che Maria De Filippi non svelerà il motivo dell’assenza di Matteo. Il tronista, tuttavia, nelle scorse puntate, non aveva nascosto di avere dubbi sul proprio percorso non escludendo la possibilità di poter abbandonare il trono.

Le parole di Federica su Matteo Ranieri

In attesa di capire cosa accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Federica ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale della trasmissione in cui ha parlato dell’interesse per Matteo Ranieri. “Quando è lontano da me, Matteo mi manca sempre. Non appena ho saputo che aveva espresso la possibilità di lasciare la trasmissione, il solo pensiero mi ha fatta saltare sulla sedia. Ho contattato immediatamente la redazione e sono voluta tornare in studio per fargli capire che a lui ci tengo davvero”, ha spiegato Federica.

La corteggiatrice non nasconde di aver pensato seriamente di abbandonare la trasmissione, salvo tornare sui propri passi. “È vero, ho pensato di chiudere. Questo perché ho vissuto l’ultimo mese in maniera molto particolare. Vedevo Matteo preso da un’altra persona, sentivo che non mi guardava più come prima. Nel mese precedente al mio ritorno l’ho sentito lontanissimo, cosa che ho palesato anche a lui, tanto da arrivare all’idea di andare via. […] Matteo mi piace moltissimo. A oggi posso dire che ho fatto bene a restare”.

