Matteo Ranieri bocciato come tronista di Uomini e Donne?/ Il web: “Non è adatto”

Matteo Ranieri, dopo l’esperienza da corteggiatore conclusa con la scelta con Sophie Codegoni con cui la storia è durata pochissime settimane, è tornato a Uomini e Donne come tronista. Maria De Filippi che, insieme alla propria redazione, ha sempre avuto stima nei confronti di Matteo, ha deciso di concedergli una possibilità. Nonostante i dubbi e la paura, Matteo ha deciso di accettare il trono per provare a trovare l’amore. Il percorso di Ranieri è appena cominciato, ma sono bastate due esterne per convincere il pubblico che il carattere dolce e tranquillo di Matteo non sia adatto al ruolo del tronista.

Dopo aver portato in esterna due ragazze con cui non è scattato alcun feeling particolare, in studio, Matteo ha ammesso di avere difficoltà nell’ammettere la mancanza di un feeling con una ragazza per paura di ferire la persona che ha davanti. Tuttavia, le ragazze che ha portato in esterna hanno totalmente compreso Matteo.

Matteo Ranieri divide il pubblico di Uomini e Donne

Il pubblico, tuttavia, non considera adatto al ruolo di tronista Matteo Ranieri. “Voglio bene a Matteo ma secondo me è ancora presto per essere lì sul trono! Non è pronto!”, scrive il blogger Amedeo Venza sotto un post della pagina Instagram di Uomini e Donne. “Matteo bravissimo ragazzo ma non adatto a fare il tronista”, aggiunge una ragazza. E ancora: “Matteo bel ragazzo.. molto genuino ma secondo me non sei pronto per fare il tronista”, “Prevedo un trono noiosissimo…Speriamo in qualche sorpresa nel parterre femminile, perché Matteo non mi sembra proprio adatto per stare sul trono”.

Il percorso di Matteo, ad onor del vero, è appena iniziato. Il tronista riuscirà a sicogliersi tuffandosi totalmente nella nuova avventura conquistando così il cuore e la fiducia del pubblico?



