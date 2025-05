Matteo Ranieri, operazione per l’ex Uomini e Donne

Matteo Ranieri, ex tronista di Uomini e donne dove è diventato grande amico di Luca Salatino con cui ha condiviso l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, lancia un appello ai followers in vista di un’operazione a cui dovrà sottoporsi. Ranieri, infatti, annuncia di avere un problema alle anche e che dovrà necessariamente operarsi per risolverlo. “E’ da un po’ di tempo che volevo chiedervelo e visto che oggi ho fatto un’altra visita, eccoci qui“. comincia così l’appello dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Samantha Curcio incinta del primo figlio/ Viaggio con il pancione per l'ex Uomini e donne: dove è andata

“Qualcuno di voi si è mai operato alle anche?“, chiede poi l’ex tronista. “Qualcuno ha messo delle protesi alle anche?”, chiede ancora spiegando che dovrà operarsi. “Ho fatto delle visite recentemente, ho parlato con un po’ di dottori, ho letto un sacco di cose ma non conosco nessuno che si sia operato e quindi, siccome non so come funziona, vorrei qualche feed da qualcuno che abbia fatto questa operazione”, dice ancora.

Chiara Rabbi, confessione choc sulla madre/ L'ex Uomini e Donne svela dettagli inediti del suo passato

Matteo Ranieri e la storia d’amore con la fidanzata dopo Uomini e donne

Matteo Ranieri è stato uno dei protagonisti indiscussi delle ultime stagioni di Uomini e Donne. Dopo essere stato corteggiatore ed essere stato la scelta di Sophie Codegoni con cui, però, la storia è durata poche settimane, Matteo è stato scelto dalla redazione di Uomini e Donne come tronista concludendo il percorso con la scelta di Valeria Cardone. Anche questa storia, però, non è durata a lungo e dopo essere stato single per diverso tempo, ha ritrovato l’amore con una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Cristina Plevani e il ricordo di Uomini e Donne/ Dal colpo di fulmine alla scelta: ecco com'è finita

Lei si chiama Fabiola e appare spesso nelle foto che l’ex Uomini e Donne pubblica sui social. Nell’ufficializzare la relazione, Matteo, nella didascalia della foto, aveva scritto: “Avevo dimenticato quanto fosse bello amare una persona, ma soprattutto quanto mi mancasse sentirmi amato. Grazie”.