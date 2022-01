Matteo Ranieri e Armando Incarnato, dura lite a Uomini e Donne/ “Non dire caz*ate…”

Durissima lite a Uomini e Donne nella puntata in onda il 31 gennaio tra Armando Incarnato e Matteo Ranieri. Tutto accade dopo lo spazio concesso prima a Gemma Galgani e poi a Nadia Marsala. Maria De Filippi chiama al centro dello studio Matteo Ranieri mostrandogli il filmato di una conversazione tra Armando e Denise, una delle corteggiatrici di Matteo con cui Armando aveva parlato anche nella precedente puntata. Durante il dialogo, il cavaliere napoletano ha fatto notare a Denise la mancanza di sensibilità di Matteo nei suoi confronti. Tornati in studio, Matteo sbotta.

“Sentire Armando che dice che è sensibile fa veramente ridere, ma che caz*o stiamo dicendo?”, ha chiesto il tronista visibilmente infastidito dall’atteggiamento di Armando. “Sai perchè ci rimango di mer*a? Perchè sei una persona che guardavo l’anno scorso in cui cercavo un aiuto e tu me l’hai dato”, ha aggiunto il tronista. “Ti senti tradito da me? Se fosse stata la tua fidanzata o tua moglie, non le avrei mai parlato”, ha risposto il cavaliere napoletano. “Penso che tu l’abbia fatto per stare al centro dello studio per parlare”, dice ancora Matteo.

Armando Incarnato contro Matteo Ranieri a Uomini e Donne

“Se cercassi il centro dello studio non l’avrei fatto con te. Evidentemente la ragazza mi piace“, si difende Armando. “Secondo me a te Denise non piace neanche. Mi hai fatto un torto. Non mi salutare neanche la prossima volta“, replica Matteo. A difendere il tronista di Uomini e Donne è Gianni Sperti. “Sei uno scostumato perchè mi dai le spalle e te ne vai”, sbotta Armando.

“Sei una persona cattiva. Il tuo è un comportamento di una persona cattiva. Non te ne frega niente di Denise perchè lo fai con tutte per fare un po’ di baldoria e stare al centro dello studio. Non hai concluso una mezza storia. Sono anni che non riesci a portare avanti una storia neanche per una settimana”, sbotta Gianni Sperti.

