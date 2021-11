Matteo Ranieri è il nuovo tronista di Uomini e Donne/ La presentazione tra le lacrime

Matteo Ranieri, ex corteggiatore nonchè ex scelta di Sophie Codegoni, è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, è arrivato finalmente l’annuncio ufficiale. Tutto è accaduto nel corso della puntata del dating show trasmessa il 16 novembre. Dopo lo spazio dedicato ad Isabella Ricci, protagonista di una discussione infuocata, Maria De Filippi cambia argomento chiamando in studio Matteo Ranieri.

“Come stai?”, chiede la padrona di casa che, conoscendo Matteo, prova a metterlo subito a suo agio. “La timidezza l’abbiamo superata o sei ancora come l’anno scorso?”, chiede Maria De Filippi che poi lo fa accomodare accanto al trono. “Stai un po’ qua con noi così ti passa”, aggiunge Maria De Filippi che poi fa partire il video di presentazione in cui Matteo spiega al pubblico chi è e cosa fa.

Le lacrime di Matteo Ranieri, nuovo tronista di Uomini e Donne

“La cosa che viene prima di tutto è la famiglia”, afferma Matteo nel videomessaggio in cui vengono mostrate le opinioni di Gianni Sperti su Matteo durante la sua precedente esperienza da corteggiatore. Nel rivedere le immagini, Matteo, in studio, non trattiene le lacrime rivivendo quella che è stata ed è la sua vita. “Ho iniziato a praticare la lotta e fare i tatuaggi per far vedere che sono un duro, ma non lo sono assolutamente”, dice ancora il nuovo tronista di Uomini e Donne nel video.

“Vi ringrazio tutti. Non so se riuscirei a farlo sinceramente”, ammette Matteo. “Facciamo una prova“, lo rassicura la conduttrice. “Non vorrei far fare brutte figure al programma”, commenta Matteo. “Ho sempre sperato di vederti sul trono da quando ho saputo che eri tornato single. Sei un ragazzo speciale e non farai fare brutta figura al programma“, commenta Gianni Sperti. Matteo, così, accetta il trono.

