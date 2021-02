Matteo Ranieri è la scelta di Sophie Codegoni?/ Uomini e Donne: “C’è qualcosa…”

Matteo Ranieri sarà la scelta di Sophie Codegoni? Per la giovane tronista di Uomini e Donne il momento fatidico è alle porte. Dopo la scelta di Davide Donadei che ha lasciato lo studio del programma di Maria De Filippi insieme a Chiara Rabbi, toccherà a Sophie scegliere l’uomo della sua vita tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Tra i due, la maggior parte dei fans del dating show di canale 5 è totalmente schierato dalla parte di Matteo che, sui social, attraverso un post profondo e allo stesso tempo enigmatico, lascia intuire di essere ansioso per la scelta ormai imminente di Sophie. Il corteggiatore e la Codegoni escono insieme ormai da tre mesi. Tra loro c’è stato un feeling immediato che ha conquistato immediatamente i telespettatori. Timido, semplice e riservato, Matteo si è aperto esterna dopo esterna ed ora che la scelta è alle porte non nasconde la paura di non essere riuscito a conquistare il cuore della tronista.

Le parole di Matteo Ranieri prima della scelta di Sophie Codegoni

Matteo Ranieri, in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha fatto intendere di essere pronto a lasciare il programma con Sophie Codegoni. Tuttavia, sui social, esprime la propria ansia in vista del finale della sua avventura da corteggiatore. Pur senza far riferimento a Uomini e Donne e a ciò che ha vissuto, finora, con la tronista, Matteo parla di ansie e turbamenti. “C’è qualcosa nell’arte, come nella natura, del resto, che ci rassicura, e qualcosa che invece, ci tormenta, ci turba. Due sentimenti eterni in perenne lotta, la ricerca dell’ordine e il fascino del caos: dentro questa lotta abita l’uomo, e ci siamo noi, tutti, ordine e disordine” – scrive il corteggiatore. Poi aggiunge: “Cerchiamo regole, forme, canoni, ma non cogliamo mai il reale funzionamento del mondo, è per gli uomini un eterno mistero… L’incapacità di risolvere questo mistero ci terrorizza, ci costringe a oscillare tra la ricerca di un’armonia impossibile e l’abbandono al caos…”.





