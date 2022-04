Matteo Ranieri e Valeria Cardone, prima notte scelta Uomini e donne / “Romantica e..”

Uomini e donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone: com’è il risveglio post-scelta

Il 31 marzo 2022, su Canale 5, è andata in onda la puntata della scelta di Matteo Ranieri, che è ricaduta su Valeria Cardone a discapito dell’altra corteggiatrice campana, Federica Aversano, e ora desta tra le reazioni più disparate, tra cui il malcontento della non scelta. Valeria ha detto sì a Matteo e, all’indomani della scelta, i due neo piccioncini hanno rilasciato un’intervista di coppia a Uomini e donne magazine, dove hanno raccontato a cuore aperto com’è stata la loro prima notte post-scelta, senza risparmiarsi delle dichiarazioni sull’evoluzione della loro intesa, una volta allontanatisi dai riflettori del dating-show di Uomini e donne, prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Hanno esordito lasciando intendere che la loro intesa di coppia è “triplicata” rispetto a quella registrata al percorso di frequentazione avviata al trono classico, per poi ammettere che le loro aspettative sul legame di coppia si siano concretizzate e che entrambi si sentano fatti l’uno per l’altra, proprio come accadeva in esterna a Uomini e donne .

Matteo Ranieri e Valeria Cardone, le parole sulla prima notte post-Uomini e donne

Nell’intervento a caldo di coppia post-Uomini e donne, inoltre, Matteo Ranieri e Valeria Cardone non si risparmiano sulla prima notte che è seguita alla puntata della scelta. Com’è stata, quindi, per i neo piccioncini del trono classico? “E’ stata bellissima, romantica e dolce”, dichiara la coppia e ancora: “Dormire abbracciati, risvegliarci insieme, viverci…”.

Non roseo invece sembra dirsi il post-scelta di Matteo Ranieri a Uomini e donne per Federica Aversano. La non scelta del tronista uscente, al messaggio di addio dell’ormai ex tronista – che le ha spiegato di non averla scelta perché il cuore gli ha gridato il nome di Valeria Cardone- ha accusato il 29enne di essersi preso gioco di lei, consapevole di voler scegliere la napoletana: “Io ero convinta della scelta, per maturità sei più vicino a lei, sono me stessa, fiera e cammino a testa alta. Quando sei venuto a prendermi a Caserta potevi non farlo. Mi sento presa in giro. Io qui capisco chi sei, la scelta è la prova del 9. Non hai avuto il coraggio di dirmi che avevi già scelto”: E l’affondo prosegue ancora: ” L’ultima persona che dovevi prendere in giro ero io. Che cavolo mi vieni a prendere a fare? Io mi siedo e mi viene da piangere e tu non te ne accorgi. Sei stato una delusione, mi sono illusa di un’idea di te. Devi crescere”.

