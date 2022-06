Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati?/ Dopo Uomini e Donne, la verità

Matteo Ranieri e Valeria Cardone in crisi dopo Uomini e Donne?

Matteo Ranieri e Valeria Cardone sono davvero in crisi? A scatenare le voci è stato un viaggio che Matteo ha deciso di fare con la famiglia senza la fidanzata Valeria. Matteo ha annunciato di essere in partenza per l’Inghilterra con tutta la famiglia. Un viaggio a cui non parteciperà Valeria e che ha scatenato i malumori dei fan della coppia di Uomini e Donne che sperava di vederla insieme in un’occasione così speciale. Vivendo una storia a distanza, c’è chi ha visto nella scelta di Matteo di partire senza Valeria un disinteresse nei confronti della fidanzata, ma a smentire tutto è stato proprio l’ex tronista.

Matteo, infatti, ha deciso di fare chiarezza sulla situazione smentendo la crisi con la fidanzata e spiegando le motivazioni per cui ha deciso di fare un viaggio di famiglia in questo preciso momento.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone: l’ex tronista svela tutto

Nessuna crisi tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone. L’ex tronista di Uomini e Donne, sui social, mentre era in attesa del traghetto che, dalla Francia, ha portato lui e la sua famiglia in Inghilterra, come riporta il portale Gossip e Tv, ha svelato i dettagli del suo rapporto con Valeria e i motivi dell’assenza della fidanzata al viaggio di famiglia.

“Stiamo andando in Inghilterra con il camper, stiamo andando al matrimonio di mia cugina. È la classica vacanza di famiglia che facciamo ogni anno insieme. Una volta all’anno come da tradizione facciamo una vacanza di famiglia in camper per stare un po’ tutti insieme”, ha detto l’ex tronista.

