Matteo Ranieri: “Ero in un tunnel buio. Non vergognatevi di chiedere aiuto”/ L’ex Uomini e Donne si racconta…

Matteo Ranieri: lo sfogo dell’ex Uomini e Donne sui social

L’ex tronista di Uomini e Donne, Matteo Ranieri, si lascia andare ad una profonda confessione sui social. Dopo essere stato la scelta di Sophie Codegoni, Matteo è tornato nel programma di Maria De Filippi come tronista non trovando il grande amore, ma l’amicizia di Luca Salatino. Molto riservato, Matteo condivide sui social poco della propria vita privata, ma stavolta, ha deciso di aprire il proprio cuore ai followers lasciandosi andare ad una toccante confessione. Matteo, infatti, ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui è nella sala di attesa dello studio del suo psicologo.

Matteo, così, ha deciso di raccontare la propria esperienza svelando di aver vissuto, a soli 24 anni, un periodo buio e difficile. Non sapendo come aiutare se stesso, ha deciso di abbattere tutte le difese e chiedere aiuto ad un professionista. Il video è accompagnato da un lungo messaggio con cui Matteo esorta tutti a chiedere aiuto senza vergognarsi di farlo.

Le parole di Matteo Ranieri

“Ieri ho deciso di fare questo video – ha scritto Matteo Ranieri nella didascalia – Riguardandolo adesso mi sono accorto che ho dimenticato tante cose che avrei voluto dire” – ha aggiunto l’ex Uomini e Donne che ha svelato di aver decido di pubblicare il video “per una mia esigenza. Forse per esorcizzare un po’ questo malessere, che puntualmente si presenta senza invito. Quello che cerco di dire con le mie parole, è: se non state bene, provate a chiedere piccolo un aiuto. Non vergognatevi, non siete gli unici ad avere dei momenti no e dei periodi difficili, è solo che se ne parla poco, perché fa maleHa fatto male anche a me. Sono sicuro che non tutti potranno capire, ma non importa”.

“La prima volta che sono andato dallo psicologo avevo sedici anni, è stato dopo un attacco di panico, e poi ho lavorato su me stesso. Perché poi quando ce l’hai, quando ti viene un attacco di panico, la paura più grande che hai è che ti torni, che ti venga di nuovo. E’ una sensazione non definibile a parole…Comunque se ti viene un attacco vuol dire che c’è qualcosa che non va. E quindi bisogna fare un percorso e lavorare su questa cosa. Andare dallo psicologo non è da stupidi”, ha concluso Matteo.













