Matteo Ranieri, Fabrizio Corona, ex fidanzati Sophie Codegoni/ “Non trovavo l’amore, poi…”

Sophie Codegoni e il rapporto con gli ex Matteo Ranieri e Fabrizio Corona

Matteo Ranieri e Fabrizio Corona sono gli ex fidanzati di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne oggi felicemente innamorata di Alessandro Basciano. In passato la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha vissuto una storia d’amore con Matteo Ranieri conosciuto proprio durante l’esperienza televisiva sul trono del celebre dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo la scelta però le cose non sono andate bene con la ex tronista che ha raccontato all’interno della casa del GF VIP: “farmi passare per quella che non voleva trovare l’amore e voleva fare la fashion blogger no. Erano tante cose… io non sono mai arrivata ad una risposta anche perché conta che quando è venuto a casa mia per lasciarmi è arrivato con l’amico che aveva la macchina accesa, lui è sceso dalla macchina e mi ha detto ‘a me non piaci né esteticamente né caratterialmente, che cosa diciamo ai nostri fan?‘, questo è stato – giuro su mia madre – il modo in cui mi ha lasciato”.

Sophie Codegoni/ "Alessandro Basciano? Con te condividerò la mia vita"

Anzi, Sophie Codegoni parlando dell’ex fidanzato Matteo Ranieri ha fatto una confessione choc: “per la prima volta nella mia vita mi sono sentita veramente brutta, perché il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non ti dà neanche un bacio, che non sia un bacio fatto per una storia, è tremendo. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico”.

Clarissa Selassié e Sophie Codegoni, é maretta dopo il Gfvip?/ "Se ti ho ferita..."

Sophie Codegoni: dopo Matteo Ranieri, l’amore per Fabrizio Corona?

Dopo la relazione con Matteo Ranieri, Sophie Codegoni è stata spesso associata ad una serie di flirt come quelli con Fabrizio Corona e il calciatore Nicolò Zaniolo. In realtà proprio la ex tronista di Uomini e Donne ha precisato: “sono tutti amici. C’è stato un momento in cui mi hanno affibbiato sette fidanzati in una settimana. Quando la realtà è che non ho mai avuto una storia con nessuno dopo Matteo”. Eppure c’è chi ha rivelato che con Fabrizio Corona ci sarebbe stato qualcosa di più anche se Sophie ha sempre smentito la cosa. Proprio la ex gieffina ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha raccontato: “avevo un rapporto di lavoro e di amicizia con Corona che oggi non c’è più. Mi sono informata e ho scoperto che tante cose a livello lavorativo non sono state fatte, per questo ho deciso d’interrompere i rapporti”.

Sophie Codegoni incinta di Basciano, arriva il primo figlio/ "Sei la gioia"

Nessun astio o altro da parte di Sophie che parlando di Fabrizio Corona ha precisato: “ricorderò Fabrizio come una persona meravigliosa che per me ha fatto tanto ma che è stato anche, successivamente, una grandissima delusione. Non mi interessa più parlare con lui e di lui, che continuasse a fare le sue storie su Instagram”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA