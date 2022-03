Matteo Ranieri perde pezzi a Uomini e donne, Denise Mingiano lascia?/ Rischio chiusura del trono?

Uomini e donne, Matteo Ranieri conteso tra Federica Aversano e Valeria Cardone: la perdita di una corteggiatrice

Il 19 marzo 2022 su Canale 5 va in onda la nuova puntata di Uomini e donne, dove -secondo le relative anticipazioni tv- il trono classico di Matteo Ranieri subirà ancora una volta una minaccia di chiusura anticipata. Questo dal momento che il tronista perderà un pezzo di cuore nel parterre delle sue pretendente Denise Mingiano corteggiatrice che nelle ultime puntate l’ex di Sophie Codegoni ha tenuto in panchina, senza mai portarla in esterna, per concentrarsi invece sulle conoscenze intime avviate con Federica Aversano e la sua diretta competitor, Valeria Cardone.

I continui avvicinamenti -dentro e fuori lo studio di Uomini e donne, tra Matteo Ranieri e le due pretendenti favorite all’esclusiva con Ranieri in prospettiva dell’epilogo del trono, non saranno più tollerate dalla “terza incomoda”, che deciderà di mettere un punto alla conoscenza con il tronista dagli occhi di ghiaccio.

Denise Mingiano lascia il trono di Matteo Ranieri a Uomini e donne?

Denise Mingiano deciderà non solo di troncare la frequentazione avviata con Matteo Ranieri ma vorrà anche lasciare anzitempo il programma gettandosi alle spalle la ricerca dell’amore avviata in tv.

Che la giovane Denise Mingiano, ultima corteggiatrice uscente di Uomini e donne, possa mai tornare sui suoi passi, segnando un ritorno alla corte di Matteo Ranieri? Staremo a vedere cosa accadrà.

