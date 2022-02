Matteo Ranieri piange a Uomini e Donne/ Torna Federica: Maria De Filippi…

Matteo Ranieri non è riuscito a trattenere le lacrime nella puntata di Uomini e Donne del 18 febbraio. Giovanna, una signora del trono over, ha spiegato di essere dispiaciuta nel vedere Matteo soffrire a causa della scelta di Federica e Denise di non presentarsi in studio. “Io non ho nipoti maschi e lui lo vedo come un nipote”, ha detto la signora Giovanna le cui parole fanno scendere le lacrime al tronista. Maria De Filippi, poi, lo chiama al centro dello studio per un confronto con Federica.

Dopo essere stata assente nella scorsa puntata, Federica ha deciso di fare un passo indietro ritornando in studio per recuperare il rapporto con Matteo. Federica spiega di essersi arrabbiata per l’atteggiamento di Matteo che si è sempre mostrato comprensivo nei confronti di Denise al punto da essere pronto a rincorrerla fuori dallo studio.

Matteo Ranieri: “Sono contento che Federica sia tornata ma…”

Seduto di fronte a Federica, Matteo Ranieri confessa di aver pensato di abbandonare il trono. “Ma ora sei contento che lei sia tornata?”, chiede Maria De Filippi. “Sì, ma a volte mi chiedo chi me lo fa fare. E’ tutto troppo pesante”, risponde il tronista non nascondendo il proprio malcontento per le continue discussioni con Federica.

Di fronte ai dubbi e alle paure di Matteo, Maria De Filippi decide d’intervenire per aiutare il tronista a riprendere in mano la situazione e a non buttare via il rapporto che stava costruendo con Federica. “Mi dispiace non ritrovarlo”, dice tra le lacrime Federica. L’intervento di Maria aiuta Matteo e Federica a ritrovarsi e a decidere di ricominciare.

