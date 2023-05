Matteo Ranieri rompe il silenzio sull’addio a Valeria Cardone/ L’ex Uomini e Donne…

Matteo Ranieri: ecco perché è finita la storia con Valeria Cardone

Dopo averla conosciuta e scelta al termine del percorso sul trono di Uomini e Donne, Matteo Ranieri sembrava pronto a vivere totalmente la sua storia con Valeria Cardone. Subito dopo la scelta, tutto lasciava presagire che fosse l’inizio di una bella relazione come ha confermato lui stesso: “Siamo usciti dal programma ed era tutto bellissimo: avevo tantissima voglia di conoscere Valeria fuori, anche perché sembrava perfetta per me, come se me la fossi disegnata”, ha raccontato a Uomini e Donne Magazine.

Dopo quattro mesi, però, tutto è cambiato. Pur stando bene con Valeria, Matteo ha capito di non poter continuare a portare avanti la storia perché “non mi sono mai innamorato, non si era accesa una fiamma tra noi. Mi sembrava di prenderla in giro, perché che senso ha stare con qualcuno se non si è innamorati? Per me non ci sono vie di mezzo, soprattutto all’inizio di una relazione la voglia di stare insieme deve essere forte”.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone: i retroscena sulla fine della loro relazione

Prima dell’annuncio della rottura, i fan di Uomini e Donne avevano ipotizzato una crisi tra i due dopo aver visto Matteo partire per un viaggio insieme alla propria famiglia senza Valeria. Oggi, nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, l’ex tronista conferma tutto raccontando anche i dettagli del momento in cui ha comunicato a Valeria la scelta di prendersi del tempo per capire i suoi reali sentimenti.

“Le ho chiesto di vederci e le ho detto che sarei partito con la mia famiglia per andare a un matrimonio in Irlanda, che avrei usato questo viaggio per capire meglio cosa provavo. Durante quei giorni mi sono reso conto che non la pensavo come avrei voluto, non sentivo una nostalgia forte… lei non si merita una persona che non ha quel trasporto, quindi ho preferito chiuderla”, ha svelato.

