Matteo Ranieri, scelta Uomini e donne/ Valeria Cardone prima ci provò con…

Uomini e donne, Matteo Ranieri fa la sua scelta, tra Valeria Cardone e Federica Aversano

C’è grande attesa generale per la messa in onda della scelta di Matteo Ranieri, tronista ligure del trono classico, conteso tra due corteggiatrici campane a Uomini e donne, la veterana Federica Aversano e la new-entry Valeria Cardone, ultima arrivata per il ligure ma in realtà volto highlander alla corte di Maria De Filippi. E come riportano le anticipazioni tv della scelta tanto attesa, fornite in rete dal beninformato Uomini e donne classico e over, lo scorso sabato 26 marzo 2022 si è tenuta la registrazione della puntata finale del trono di Matteo Ranieri, che ha visto l’ex di Sophie Codegoni scegliere Valeria Cardone, a dispetto delle aspettative riposte da molti sulla scelta finale di Federica Aversano, mamma del piccolo Luciano, nato da una precedente relazione tra quest’ultima e un ex.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 29 marzo: Matteo spiazza Valeria

Ma forse non tutti ricordano che Valeria Cardone è in realtà anche lei un “highlander”, in quanto approdava a Uomini e donne nel 2017/2018 come corteggiatrice al trono classico di Mattia Marciano (che oggi fa coppia fissa con Camilla Fardella) , che a suo tempo debuttava come tronista dopo un trascorso di ex corteggiatore dell’ex tronista Desirée Popper. Ma le indiscrezioni sul passato di Valeria Cardone e la sua ricerca dell’amore avviata alla corte di Maria De Filippi non finiscono qui.

Federica Aversano, l'amaro sfogo dopo la scelta di Matteo Ranieri/ Uomini e Donne, scoppia la polemica!

Valeria Cardone, scelta di Matteo Ranieri e eliminata da Mattia Marciano a Uomini e donne

Secondo quanto segnalato da Novella 2000, a suo tempo Valeria Cardone non riuscì a tenersi la poltrona di corteggiatrice al trono classico di Mattia Marciano, in quanto il dentista e modello campano dal fascino latino e dal fisico scultoreo decise di non tenerla tra le pretendenti. Insomma il trono classico di Marciano non andò a buon fine per Valeria, che invece ha avuto la meglio su Federica Aversano al trono di Mattia Marciano, divenendone la scelta finale con tanto di “sì” della prescelta riservato al tronista ligure.

Insomma, Matteo Ranieri è pronto a ripartire da zero al fianco di Valeria Cardone, dopo la rottura con l’ex tronista Sophie Codegoni, con la quale la lovestory avviata al trono classico di Uomini e donne è naufragata di recente, a poco tempo di distanza dalla scelta della modella.

