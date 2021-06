Matteo Ranieri “Sophie Codegoni? Avrei dovuto capire certe cose”/ “Ora sono single”

Matteo Ranieri torna a parlare della sua liason con Sophie Codegoni, della fine del loro rapporto e del suo percorso a Uomini e donne e lo fa proprio dalle colonne del Magazine del settimanale in cui ammette che “alcune cose avrebbe dovuto capirle prima” riferendosi proprio al loro rapporto. Il giovane corteggiatore ha ammesso di aver voluto fare il duro in un primo momento perché ha sofferto in passato e aveva paura di farlo ancora ma quando ha fatto vedere il vero Matteo con tutte le sue fragilità, la stessa tronista lo ha scelto ma poi tutto è cambiato subito dopo visto che i due si sono lasciati per una ‘diversità’ che prima non avevano colto. Lui stesso in risposta al magazine rivela di non avere rimpianti: “Avrei voluto accorgermi meglio di certe cose per prevenire problemi nel futuro. Per il resto ho vissuto l’esperienza al cento per cento e mi ha arricchito tanto”.

Matteo Ranieri “Sophie Codegoni? Avrei dovuto capire certe cose”

Quello che è certo è che Matteo Ranieri è pronto a rimandare il discorso sentimenti e non ha intenzione, almeno al momento, di rimettersi in gioco magari in un altro programma televisivo legato all’amore. Il corteggiatore si definisce single anche se non nasconde di avere ricevuto delle avances soprattutto sui social: “In questo momento non mi sento pronto e non sono alla ricerca dell’amore. Non sono uscito con nessuna in queste settimane. Non ho voglia di legarmi per poi rimanerci male, corn’è successo. Sono sempre stato molto attento ad avvicinarmi alle persone; nei mesi da corteggiatore ho provato ad affidarmi solo ai miei sentimenti e a mettermi in gioco”. Matteo poi ammette di aver fatto tanti sacrifici per partecipare al programma e continuare a lavorare ma non è servito comunque a molto, l’unica cosa che gli è rimasta adesso del programma è la bella amicizia con Chiara e Davide che lo hanno aiutato molto in questo periodo.

