MATTEO RANIERI, SORPRESA PER SOPHIE CODEGONI A UOMINI E DONNE/ Lettera e scuse…

Matteo Ranieri scrive una lettera a Sophie Codegoni ammettendo di aver sbagliato nel rispondere no a Maria De Filippi quando le ha chiesto quale sarebbe stata la sua risposta di fronte ad una scelta. “Ho risposto a Maria no perché voglio uscire da lì da innamorato. Ho risposto in modo sincero. Mi dispiace di averti confusa. Non sono riuscito a spiegarti quello che volevo dirti. Se ti ho fatto conoscere la mia famiglia e il mio cane e pensi che ti abbia preso in giro, vuol dire che ho fallito. Mi dispiace, ti voglio bene”, conclude Matteo che entra poi in studio con un mazzo di fiori per la giovane tronista che non nasconde la gioia per il gesto del corteggiatore che, attraverso delle semplici scuse, è riuscito a far spuntare nuovamente il sorriso sul viso della Codegoni. Matteo, però, per il compleanno di Sophie, svela di aver fatto piantare un albero con il suo nome (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MATTEO RANIERI OTTIENE IL PERDONO DI SOPHIE CODEGONI

Matteo Ranieri è pronto a riconquistare la fiducia di Sophie Codegoni dopo lo scontro che hanno avuto nella scorsa puntata di Uomini e Donne. Il corteggiatore, con i suoi occhi e la sua timidezza, ha colpito subito la giovane tronista del dating show di canale 5 che, più volte, ha ribadito di fidarsi totalmente di lui. Tuttavia, la sincerità con cui Matteo ha ammesso che, in questo momento, non riuscirebbe a dire sì a Sophie qualora dovesse esserci una scelta imminente, ha fatto nascere diversi dubbi nella Codegoni che non ha nascosto la propria delusione. Tuttavia, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, il corteggiatore riuscirà ad ottenere il perdono della tronista che sta continuando a conoscere e a frequentare anche Giorgio e Matteo.

MATTEO RANIERI SARA’ LA SCELTA DI SOPHIE CODEGONI?

Nonostante le piccole incomprensioni, Matteo Ranieri, tra tutti i corteggiatori, è quello che ha fatto sicuramente colpo su Sophie Codegoni che, tuttavia, non è ancora pronta a fare la scelta. Pur essendo molto interessato alla tronista 18enne, Matteo è pronto ad uscire dal programma di Maria De Filippi solo quando sarà sicuro di poter costruire una storia d’amore. “Io dell’amore ne ho bisogno. Per me l’amore è sempre, lo dimostro con i fatti e se sono innamorato posso darti tutto senza pretendere nulla in cambio. L’amore è anche rinunciare a qualcosa. Sono molto sensibile e ci rimango male per tutto […] Essere qua per me è un po’ un traguardo perché mi espongo davanti a tutti e faccio una fatica incredibile”, ha recentemente detto il corteggiatore a Uomini e Donne.



