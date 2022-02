Matteo Ranieri, stoccata a Sophie Codegoni a Uomini e Donne/ “Una così…”

Per Matteo Ranieri quella di Uomini e Donne andata in onda oggi su Canale 5 non è stata una puntata facile. Il tronista si è trovato in studio privo delle sue due corteggiatrici, Denise e Federica, che hanno preferito non presentarsi in puntata. Matteo ha dato così sfogo alle sue insicurezze e, soprattutto, alle sue perplessità sulle due ragazze, arrivando nel discorso a lanciare una stoccata alla sua ex fidanzata Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano/ Minimizza i problemi di Medugno e scatena l'ira del web: "Zitto"

Matteo stava infatti parlando del comportamento di Federica e, soprattutto, di Denise e delle stoccate lanciata da quest’ultima sui social anche al programma quando il tronista si è lasciato andare a questa frase: “Io una persona che quando litiga e poi non vuol chiarire e fa le battute sui social ce l’ho già avuta e non la voglio”.

ALESSANDRO BASCIANO, LETTERA D'AMORE A SOPHIE PER SAN VALENTINO/ "Sei la mia vita"

Matteo Ranieri e la stoccata alla sua ex Sophie Codegoni a Uomini e Donne

La persona che Matteo Ranieri non cita ma a cui fa riferimento pare chiaramente essere l’ex tronista Sophie Codegoni, che scelse proprio lui nello studio di Uomini e Donne. La loro storia, come è ben noto a tutti i fan del programma, è poi finita tra accuse reciproche. “Se io litigo con te, vado in camerino cerco di chiarire, no? – ha continuato allora Matteo in studio, aggiungendo – Non ho voglia di rifare questa battaglia social… Io a seguire le persone basta, non ce la faccio più, ho 30 anni!” Mentre Matteo prosegue il suo percorso da tronista, Sophie Codegoni continua la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip e si gode la sua nuova storia d’amore con Alessandro Basciano.

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni criticata per il fidanzamento con Alessandro Basciano/ "Non sono d'accordo su tante cose"

© RIPRODUZIONE RISERVATA