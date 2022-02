Matteo Ranieri, Uomini e Donne/ Bacio con Denise: “Avevo voglia”. Federica…

Dopo il lungo momento dedicato al trono over con Gemma Galgani e il duro confronto tra Giovanni e Daniela che hanno deciso di chiudere la loro frequentazione, la puntata di Uomini e Donne dell’11 febbraio è andata avanti con il trono classico. Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Matteo Ranieri che sta continuando a conoscere sia Federica che Denise. Dopo il bacio con Federica, Matteo, in esterna, ha baciato anche Denise con cui ha ritrovato la complicità dopo un allontanamento dovuto alle chiacchierate che la corteggiatrice aveva fatto con Armando Incarnato.

Dopo aver rivisto l’esterna, Matteo, in studio, confessa di aver voluto quel bacio. “L’ho baciata perchè lo volevo. In realtà volevo baciarla dall’altra volta, ma avevamo litigato. Poi abbiamo fatto pace e ieri ho deciso di baciarla“, spiega il tronista.

Matteo Ranieri: dopo il bacio con Denise, litiga con Federica

Dopo aver commentato il bacio, Matteo Ranieri discute con Federica. “Non mi ha dato fastidio il bacio, ma il tuo atteggiamento perchè per la quinta volta mi hai lasciata qui”, ammette Federica. “A te interessa solo stare qui”, provoca Matteo. “Lo vedi che non mi capisci? E’ un mese che ti dico sempre le stesse cose, ma non riusciamo a capirci. Se dovessimo fidanzarci, affiteremo Maria per farci da truduttrice”, ribatte a sua volta Federica.

“Qualsiasi cosa faccia una delle due non è contenta”, dice ancora Matteo. “Non ci capiamo proprio perchè dopo un mese è sempre Maria a spiegare le mie parole“, dice ancora Federica. Maria De Filippi, poi, manda in onda l’audio di una nuova conversazione tra Denise e Armando Incarnato. “Armando se mi giri in mezzo anche stavolta mi girano le palle. Stavo andando a togliere il microfono e stavo aspettando in fila e Armando ha cominciato a parlarmi”, ha spiegato Denise. Matteo si mostra infastidito e stando della situazione. “Non ce la posso fare”, commenta Matteo. Denise decide di lasciare lo studio con Matteo che la segue provocando la reazione di Federica che, a sua volta, lascia lo studio.

