Matteo Ranieri, Uomini e Donne/ Bacio con Denise e scontro con Federica?

Matteo Ranieri protagonista della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 9 febbraio? Dopo lo spazio dedicato al trono over nella puntata di ieri con Gemma Galgani e Ida Platano protagoniste indiscusse, nel corso della puntata di oggi, Maria De Filippi dovrebbe occuparsi anche al trono classico. Sul trono ci sono solo Matteo Ranieri e Luca Salatino. Tra i due, quello più vicino alla scelta è sicuramente Matteo il cui percorso è iniziato in anticipo rispetto a Luca. Dopo le prime timide esterne, Matteo ha cominciato a sentirsi a proprio agio regalando grandi emozioni al pubblico.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 9 febbraio: Matteo Ranieri, bacio con Denise?

Tra le tante ragazze che hanno scelto di corteggiarlo, l’ex corteggiatore ed ex scelta di Sophie Codegoni si è concetrato sulla conoscenza con Denise e Federica. Con quest’ultima, l’attrazione è stata immediata. Tuttavia, Matteo non vuole fare passi falsi e, per rispetto nei confronti di Federica e di suo figlio, sta andando a piccoli passi. Cosa sta accadendo, invece, con Denise?

Matteo Ranieri: dopo le discussioni, arriva il bacio con Denise?

Tra Matteo e Denise c’è sicuramente un rapporto particolare. La vicinanza di Armando Incarnato a Denise ha fatto torcere il naso al tronista che si è scontrato con il cavaliere del trono over facendo notare alla corteggiatrice di non gradire determinati atteggiamenti. Dalle anticipazioni che circolano sul web, tuttavia, pare che i problemi tra Matteo e Denise siano stati superati e che tra i due ci sia stato un bacio. Quel momento sarà mostrato nel corso della puntata di oggi?

Denise, nel frattempo, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha ribadito il proprio interesse per Matteo spiegando di aver fatto solo una chiacchierata con Armando Incarnato, ma di non essere interessata a lui.

