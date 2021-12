Matteo Ranieri, Uomini e Donne/ Bacio in esterna con Martina e…

Primo bacio per Matteo Ranieri nella nuova puntata di Uomini e Donne. Il tronista che sta provando a trovare l’amore dopo la prima esperienza da corteggiatore conclusa con la scelta di Sophie Codegoni con cui, però, la storia è durata poche settimane e non è mai decollata, è tornato in trasmissione diventando tronista con il totale appoggio della redazione e di Maria De Filippi. Tra tutte le corteggiatrici, sin dalla prima esterna, c’è stata un’attrazione particolare con Martina che sta scegliendo per fare più esterne.

Angela Paone e Antonio Stellacci si sposano/ L'annuncio a Uomini e Donne...

L’attrazione fisica li ha portati a baciarsi. Il trono di Matteo,nonostante sia appena iniziato, sta già regalando le prime emozioni al pubblico che si sta appassionando al percorso del tronista che, esterna dopo esterna, sta eliminando la timidezza e le paure con cui aveva accettato il trono.

Matteo Ranieri cancella i dubbi: Martina è già la sua corteggiatrice preferita a Uomini e Donne?

Martina è già la corteggiatrice preferita di Matteo Ranieri? Il tronista di Uomini e Donne ha già eliminato alcune corteggiatrici non avendo provato alcuna attrazione in esterna. Con Martina, invece, il feeling è stato immediatato e il bacio ne è la tetimonianza. L’esterna è stata accolta con entusiasmo dagli altri protagonisti del dating show di canale 5.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia stoccata a Andrea Nicole e Ciprian/ "Non si può procedere in anarchia"

Il tronista che il pubblico aveva, inizialmente, giudicato troppo timidio, sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per portare a fondo il percorso. “C’è stata molta attrazione fisica, ma poi arrivo a casa e mi chiedo chi sia Martina e questo mi fa pensare“, ha detto il tronista pensando alla conoscenza con Martina. “Inizio a tenerci alla conoscenza con Matteo e mi fa piacere fare le cose piano piano”, ha detto la corteggiatrice.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 16 dicembre: bacio per Matteo Ranieri?

© RIPRODUZIONE RISERVATA