Matteo Ranieri, Uomini e Donne/ Corteggiatrice Martina Viali: “C’è attrazione fisica”

Il percorso di Matteo Ranieri sul trono di Uomini e Donne è appena cominciato. Dopo le prime esterne in cui non è riuscito a sciogliersi, Matteo si sta finalmente godendo la sua nuova avventura. Tutte le sue corteggiatrici sono bellissime, ma con Martina Viali ha già fatto alcune esterne non nascondendo la grande attrazione fisica nei suoi confronti. Ad ammettere, tuttavia, l’attrazione reciproca è proprio Martina che, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, ha parlato del rapporto con Matteo.

“In realtà ciò che mi ha colpito da subito di Matteo è stato proprio l’amore per i suoi cani, perché anche io sono persa del mio. È la mia vita. Da quando è dentro casa ha sconvolto la vita di tutta la mia famiglia […] Tra me e lui si è creato un gioco che ha stuzzicato entrambi, complice l’attrazione fisica. Come ho spiegato anche a Matteo, non mi piacciono i ragazzi timidi ed è una delle caratteristiche che lui aveva ammesso di avere. In realtà, parlandoci, mi sono trovata molto bene”, ha ammesso la corteggiatrice.



Matteo Ranieri: Martina Viali è la sua corteggiatrice preferita?

Martina Viali, con il suo atteggiamento intrigante e provocatore, ha attirato immediatamente l’attenzione di Matteo Ranieri scatenando, contemporaneamente, le critiche di Gianni Sperti. Nell’intervista rilasciata sulle pagine del magazine ufficiale della trasmissione, Martina, in merito al suo atteggiamento, ha detto:

“Sono un po’ istigatrice, provocatrice, mi piace capire chi ho di fronte e metterlo spalle al muro. A volte lo faccio anche per vedere se questa persona può fare per me: mi serve per capire se sa tenermi testa”, ha concluso.

