Matteo Ranieri, Uomini e Donne/ Dopo le lacrime, il bacio con Federica

Matteo Ranieri protagonista della nuova puntata di Uomini e donne. Il tronista, dopo essersi scontrato con Armando Incarnato a causa dell’interesse di quest’ultimo nei confronti di Denise e per il quale ha pianto sentendosi tradito da un amico sul quale aveva potuto contare sin dalla sua avventura come corteggiatore di Sophie Codegoni, nella puntata odierna del dating show di canale 5, secondo le anticipazioni della registrazione pubblicate dal Vicolo delle News, dovrebbe accomodarsi nuovamente al centro dello studio.

Stavolta, però, per Matteo, non ci saranno lacrime, ma solo emozioni. Il tronista racconterà l’esterna vissuta con Federica con cui la conoscenza procede tra alti e bassi. L’interesse reciproco è evidente, ma nelle scorse puntate, qualcosa tra i due, sembrava essersi rotto, ma a quanto pare non è affatto così.

Matteo Ranieri, momento romantico a Uomini e Donne?

Arrivato sul trono di Uomini e Donne non molte paure temendo che non sarebbe riuscito ad essere disinvolto nella conoscenza delle ragazze, Matteo Ranieri, grazie al sostegno della redazione del programma di Maria De Filippi, sta vivendo serenamente il proprio percorso. Tra le ragazze che hanno deciso di conoscerlo spicca Federica la quale, negli scorsi giorni, l’ha accusato di aver cambiato atteggiamento nei suoi confronti.

TRa il tronista e la corteggiatrice è così andata in scena un’altra esterna nel corso della quale è arrivato anche il fatidico bacio. Cosa racconteranno Matteo e Federica del momento romantico vissuto? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne.

