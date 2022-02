Matteo Ranieri, Uomini e Donne/ Federica fuori dallo studio: Maria De Filippi…

Matteo Ranieri protagonista della puntata di Uomini e Donne in onda oggi? Il tronista, dopo aver accolto nuovamente in studio Federica, nella scorsa puntata, oggi riceverà un’amara sorpresa. Il ritorno di Federica, il confronto e l’aiuto di Maria De Filippi hanno spinto Matteo a riprovarci ancora. Dopo la decisione di Federica e di Dense di abbandonare definitivamente la trasmssione, Matteo aveva espresso dubbi sul proprio percorso non nascondendo di pensare al ritiro. Maria De Filippi gli aveva dato tutto il tempo per decidere aprendo le porte anche alla possibilità di far arrivare nuove corteggiatrici.

Diego Tavani e Gloria, Uomini e Donne/ "Lui è molto coinvolto, ma al telefono..."

La decisione di Federica di tornare in trasmissione ha rimesso nuovamente tutto in discussione. Il tronista, non nascondendo l’interesse per la sua corteggiatrice, ha deciso di portare avanti la conoscenza. Tuttavia, nella puntata in onda oggi, Federica non dovrebbe essere in studio.

Matteo Ranieri e Federica, nascerà l’amore a Uomini e Donne?

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, pare che Federica non entrerà in studio. Maria De Filippi spiegherà che la corteggiatrice è presente, ma non può entrare in studio a causa della febbre. Pur essendo negativa, le regole anti covid non permettono a Federica di partecipare alla puntata in studio.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 23 febbraio: Matteo senza Federica, Diego...

Per Matteo saràò così una puntata sottotono. Il tronista resterà al suo posto, ma non sarà trasmessa nessuna esterna tra i due. Il percorso di Matteo sul trono, nonostante il ritorno di Federica, sta diventando sempre più difficile. Riuscirà a trovare l’amore della sua vita? Sarà Federica la persona giusta?

LEGGI ANCHE:

Ida Platano e Alessandro/ Lieto fine a Uomini e Donne? Un numero di telefono...

© RIPRODUZIONE RISERVATA