Matteo Ranieri, Uomini e Donne/ Nuove corteggiatrici in arrivo? Federica e Denise…

Nuove corteggiatrici per Matteo Ranieri? Il tronista di Uomini e donne, nell’ultima puntata di cui è stato protagonista, è rimasto senza corteggiatrici. Prima Denise e poi Federica hanno lasciato lo studio per motivi diversi: la prima non ha gradito gli attacchi ricevuti per aver parlato più volte con Armando Incarnato e la seconda non ha apprezzato il modo con cui Matteo ha provato ad andare da lei. Scelte che hanno spiazzato il tronista che ha deciso di non andare da nessuna delle due per non ferirle.

Senza corteggiatrici, cosa accadrà al trono di Matteo? Maria De Filippi deciderà di concedere al tronista tutto il tempo necessario per conoscere nuove ragazze e trovare l’amore che sogna? Secondo le anticipazioni del Vicolo delle News, già nella puntata in onda oggi, dovrebbe esserci un colpo di scena.

Matteo Ranieri e il ritorno di Federica a Uomini e Donne?

Federica, dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, tornerà in studio nel corso della nuova puntata per un chiarimento con Matteo. Dalle anticipazioni delle talpe del Vicolo, tra Federica e Matteo tornerà il sereno dopo un faccia a faccia che vedrà Maria De Filippi intervenire più volte.

Grazie alla conduttrice, tra Matteo e Federica tornerà il sereno, ma fino a quando? Il tronista e la corteggiatrice decideranno di dare il via ad una nuova fase della loro conoscenza mettendo da parte le incomprensioni avute finora? Cosa accadrà, invece, a Denise? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5.

