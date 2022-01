Matteo Ranieri, Uomini e Donne/ Regalo speciale per lui, ma da Gemma Galgani

In attesa di scoprire i nuovi tronisti e che venga trasmessa la scelta di Roberta Ilaria Giusti il cui percorso sul trono di Uomini e Donne è giunto a termine, Matteo Ranieri torna in studio per continuare a conoscere le sue corteggiatrici. Dopo aver accettato il ruolo di tronista con qualche timore dovuto alla sua timidezza, Matteo si sta lentamente lasciando andare con le sue corteggiatrici, tutte bellissime. Dopo le prime esterne di assoluta conoscenza, nelle ultime puntate trasmesse prima della pausa natalizia, Matteo non solo ha regalato delle belle emozioni, ma si è anche lasciato andare alle lacrime.

GEMMA GALGANI, LITE CON LEONARDO A UOMINI E DONNE/ "I miei baci ti fanno schifo..."

Tra le corteggiatrici che hanno già lasciato un segno in Matteo c’è sicuramente Federica che, essendo mamma di un bambino, ha un approccio diverso e più maturo con il tronista. In una delle ultime puntate, Matteo, di fronte alla domanda di Maria De Filippi che gli ha chiesto se la presenza di un bambino cambi le cose, Matteo non ha trattenuto le lacrime per poi aggiungere: “Non mi sento mai troppo all’altezza delle situazioni. Non è una cosa scontata, ci do un certo peso e penso sia anche giusto”.

Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Beatrice?

Matteo Ranieri trova il sorriso grazie a Gemma Galgani

In attesa di scoprire cosa accadrà a Matteo Ranieri e alle sue corteggiatrici durante la nuova puntata di Uomini e Donne, la prima del 2022, Matteo ha ricevuto un regalo speciala da Gemma Galgani. A svelare il dono che la dama di Torino ha deciso di fare sia al tronista che a Roberta Ilaria Giusti è la pagina Instagram ufficiale della trasmissione che ha pubblicato il video in cui viene mostrata la reazione di Matteo di fronte al regalo.

“Auguri cari ed affettuosi ad una persona pura e genuina quale sei tu“, scrive Gemma nel biglietto che accompagna un libro, dono speciale per Matteo. Il tronista, dunque, esattamente come aveva fatto durante la sua esperienza da corteggiatore, sta conquistando tutti anche con il suo nuovo ruolo.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 10 gennaio: oggi la scelta di Roberta Giusti?

© RIPRODUZIONE RISERVATA