MATTEO RANIERI, UOMINI E DONNE/ Bacio passionale con Valeria: “Non mi fa sentire…”

Matteo Ranieri: “Mi piacciono sia Valeria che Federica”

Esterna emozionante coronata da un bacio passionale e molto sentito quella tra Matteo Ranieri e Valeria nella nuova puntata di Uomini e Donne. “Quello che sto facendo con Matteo non lo faccio con chiunque. Se sto facendo determinate cose è perchè da qui voglio uscire con lui. Matteo è diverso da tutti i ragazzi che ho conosciuto. So che potrà sbagliare, ma so anche che se lo farà non sarà per ferirmi e non lo farà mai per malizia. Tutto quello che sto costruendo con Matteo lo sto proteggendo e le critiche e le esterne con le altre ragazze non potranno distruggere niente di quello che c’è tra noi. Sono gelosa, ma in questo momento sto mettendo da parte determinate sensazioni”, spiega Valeria.

“Sono in una posizione difficile perchè ho Federica con cui ho fatto un percorso di quasi quattro mesi e Valeria con cui mi sono visto la metà delle volte, ma c’è una forte complicità che non mi fa sentire la differenze dei mesi. Mi piacciono tutte e due. Sono due ragazze diverse e sto cercando di darmi una mossa perchè non voglio farvi fare il giro della sedia cinquanta volta”, aggiunge il tronista annunciando implicitamente la voglia di scegliere (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Matteo Ranieri, bacio con Valeria a Uomini e Donne

Il momento della scelta di Matteo Ranieri si avvicina e, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, il tronista regalerà emozioni nuove al pubblico. Il percorso di Matteo sul trono è partito in sordina ma, puntata dopo puntata, il tronista è riuscito ad aprirsi dando vita a rapporti importanti come quello con Federica e Valeria tra le quali c’è la sua scelta. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, nella puntata in onda oggi, Matteo si accomoderà al centro dello studio per rivivere l’esterna fatta con Valeria e avere un confronto anche con Federica.

Valeria, sin dal suo arrivo, ha conquistato le attenzioni del tronista che non ha mai nascosto di provare un forte interesse nei suoi confronti. Il feeling tra i due è sempre più evidente e, nell’esterna che sarà trasmessa oggi, ci sarà anche il fatidico bacio tra i due.

Il regalo di Matteo Ranieri a Valeria fa infuriare Federica

Non solo un bacio tra Matteo e Valeria nella nuova puntata di Uomini e Donne. Il tronista deciderà di sbilanciarsi regalando alla corteggiatrice una loro foto. “Mi fai venire voglia di futuro“, saranno le parole che Federica ascolterà in studio e che provocheranno la sua reazione. Le parole saranno, infatti, pronunciate da Matteo a Valeria e daranno vita alla reazione di Federica.

Quest’ultima non nasconderà la propria delusione alla luce della decisione di Matteo di andare a casa sua per convincerla a tornare. Come giustificherà il tronista le forti parole dette a Valeria? Annuncerà di essere pronto alla scelta? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5.











