Matteo Ranieri, Uomini e Donne/ “Sono preso da Federica, ma da parte sua non…”

Dopo il momento dedicato ad Alessandro e Pinuccia, la puntata di Uomini e Donne in onda oggi ha dato spazio al trono classico. Il primo tronista ad accomodarsi al centro dello studio è stato Matteo Ranieri. Maria De Filippi ha mandato in onda il momento che il tronista ha trascorso, subito dopo la scorsa puntata, con Federica, una delle corteggiatrici che hanno maggiormente conquistato le sue attenzioni. Tra Matteo e Federica, tuttavia, le incomprensioni non mancano.

“Ognuno ha le proprie ragioni, ma quando l’ho visto sorridevo perchè avevo voglia di vederlo. Mi manca”, ha spiegato Federico. “Vedo che sono sempre io a venire verso di te”, puntualizza a propria volta il tronista. “Non ti sto recriminando nulla, ti sto facendo notare quello che noto io”, aggiunge ancora il tronista.

Matteo Ranieri deluso da Federica a Uomini e donne

Matteo Ranieri non nasconde il forte interesse che nutre nei confronti di Federica. Al centro dello studio, però, il tronista spiega di non sentire lo stesso interesse dall’altra parte. “Io sono preso da Federica, ma sento di non interessarle”, ammette senza giri di parole il tronista. Federica, però, ribatte ribadendo il proprio interesse anche se non nasconde di non condividere alcuni suoi atteggiamenti. “Non mi piace che cambi idea e dici mille cose”, spiega la corteggiatrice.

“Non mi hai neanche guardata da quando sono qui“, aggiunge ancora la corteggiatrice che, di fronte all’esterna di Matteo con Denise, non nasconde il proprio fastidio. Matteo, però, non ha alcuna intenzione di cambiare il suo modo di fare. “So benissimo quello che voglio”, conclude il tronista difendendo il diritto di conoscere anche Denise.

