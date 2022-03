Matteo Ranieri, Uomini e Donne/ Torna Federica? Nicol: “Non mi spaventa”

Il trono di Matteo Ranieri si sta rivelando più complicato del previsto. Nonostante sia passato già diverso tempo dall’inizio del suo percorso, Matteo si ritrova a dover ricominciare. L’unica corteggiatrice con cui ha iniziato un percorso e per la quale prova un interesse è Federica con cui, tuttavia, ci sono sempre molte incomprensioni. Nella scorsa puntata, Federica era assente in studio e Matteo ha portato in esterna una nuova ragazza con cui si è trovato bene. A proprio agio, il tronista ha ammesso, in studio, di essere interessato a portare avanti la conoscenza. Cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne qualora Federica dovesse tornare in studio?

Ida Platano e Alessandro, Uomini e Donne/ Nuova lite e addio definitivo?

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, dopo il momento dedicato ad Ida Platano e Alessandro, al centro dello studio, dovrebbe accomodarsi proprio Matteo. Federica sarà tornato da lui? Il tronista regalerà un colpo di scena? Nel frattempo, Nicol, una delle nuove corteggiatrici, ha già messo le cose in chiaro.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 marzo: nuova lite tra Ida e Alessandro?

Matteo Ranieri: parla la corteggiatrice Nicol

Nicol Piva è una delle nuove corteggiatrici di Matteo Ranieri. Ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Nicol ha parlato di Matteo e della scelta di corteggiarlo. “Mi ha sciolto il cuore vederlo fragile e sentirsi come quasi in dovere di proteggere le sue corteggiatrici, di non ferirle. Questa sfaccettatura di Matteo l’ho percepita come qualcosa di bello e non l’ho mai vista in nessun altro ragazzo. Matteo è stato in grado di spogliarsi di quella maschera che gli uomini tendono a mettere, mostrando la sua vulnerabilità. Questa cosa mi ha toccata tantissimo. Io cerco un uomo sincero e puro, e Matteo mi sembra così”.

Gemma Galgani vs Giorgio Manetti "Fa vittima"/ Uomini e Donne "Mi ha ridicolizzata"

E su Federica ha detto: “Ho seguito dalla tv la frequentazione di Matteo e Federica e ho come l’impressione, ma potrei anche sbagliarmi, che per lui non è nato ancora nulla di concreto. Lo vedo molto confuso e secondo me ha bisogno di altri stimoli. Sinceramente un po’ ci penso al loro rapporto, ma non mi spaventa. Certo, non mi entusiasma la loro frequentazione perché Matteo mi piace, ma se alla fine ha accettato di conoscerci, di uscire con me e con altre ragazze, probabilmente davvero ancora i sentimenti non sono concreti”. Nicol riuscirà a conquistarlo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA