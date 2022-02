Matteo Ranieri, Uomini e Donne/ Torna in studio Federica? Il tronista…

Il trono di Matteo Ranieri continua a regalare colpi di scena. Dopo aver cominciato in sordina, regalando poche emozioni nelle prime esterne, Matteo si è sciolto tirando fuori i propri sentimenti soprattutto con Federica e Denise, le due ragazze che, più di tutte l’hanno colpito. Il percorso con Federica, finora, è stato quello più intenso. Frenato dalla paura di farle del male rispettando il suo essere mamma, il tronista ha poi deciso di lasciarsi andare baciandola. Tra i due, tuttavia, non sono mancate le discussioni così come non sono mancate con Denise a causa dei continui contatti, in studio, con Armando Incarnato.

Nella scorsa puntata, dopo aver rivissuto l’esterna con Denise conclusa con un bacio, Matteo si è infuriato nell’ascoltare una nuova conversazione tra Denise e Armando Incarnato. Sentendosi accusata, la corteggiatrice ha lasciato lo studio. Matteo ha provato a seguirla, ma di fronte alla dura reazione di Federica che, stanca del suo atteggiamento ha lasciato a sua volta lo studio, ha desistito. Cosa accadrà nella puntata di oggi?

Matteo Ranieri confuso dal ritorno di Federica

Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, salvo clamorosi colpi di scena, in studio, dovrebbe tornare Federica per un confronto con Matteo Ranieri. Grazie all’intervento di Maria De Filippi, Matteo e Federica riusciranno a parlare e a confrontarsi civilmente concludendo il tutto con un ballo.

E Denise? Per ora non ci sono anticipazioni precise sul percorso di Denise a Uomini e Donne. Tornerà o deciderà di mettere un punto al sul rapporto con Matteo? Non ci resta che aspettarlo per scoprirlo.

