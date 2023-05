Matteo Ranieri vs Luca Salatino: spunta il motivo della rottura/ C’entra il GFvip 7

Uomini e donne: Matteo Ranieri e Luca Salatino chiudono i rapporti e…

Anche le amicizie più solide possono infrangersi o subire una battuta d’arresto, come accade nel caso di Matteo Ranieri e Luca Salatino, ex volti di Uomini e donne, per via del Gf Vip 7. Entrambi ex tronisti storici del popolare format sui sentimenti condotto da Maria De Filippi, Matteo e Luca si sono mostrati particolarmente complici durante il trono classico condotto da colleghi tronisti, tanto che tra i telespettatori c’era chi avrebbe scommesso su una loro liaison amorosa. Fino alla lite tra i due, tanto dibattuta da esperti e fruitori del gossip made in Italy, anche se a distanza di mesi dalla stessa gli ex tronisti sarebbero a quanto pare riusciti a trovare la giusta mediazione ritrovando i rapporti civili e amichevoli degli inizi della loro conoscenza. Ma quale sia il motivo che abbia scatenato la rottura resta l’arcano da svelare.

Soraia Ceruti in lacrime dopo rottura con Luca Salatino/ "Ho bisogno di ritrovarmi"

Al quesito sul motore propulsore della lite inoltrato a Matteo, via social, la risposta é intanto: “Ho ricevuto tante, troppe domande così. Ma ha davvero così tanta importanza? Secondo me no. Per me quello che conta è l’essersi chiariti, ma soprattutto l’essersi rispettati nonostante gli screzi. Il non aver fatto come il 99% delle persone in questo mondo social che pur di fare 2 visualizzazioni in più cominciano a lanciarsi m**da”.

"Salatino viveva la relazione in modo ossessivo"/ Uomini e Donne, la verità di Della Cioppa su Soraia e Luca

E ancora, nel chiarire la sua posizione, l’ex Uomini e donne fa sapere: “Chi mi segue da un po’ sa. Sono grato alle persone che mi seguono e mi supportano, ma non credo alla storia del dover dare per forza spiegazioni a tutti. Credo più in altro: rispetto, fiducia, onestà ecc…”. Tuttavia, una voce di gossip si fa sempre più incessante online, ossia quella secondo cui Matteo Ranieri avrebbe covato del risentimento verso Luca Salatino per il fatto che non fosse stato messo tempestivamente al corrente della partecipazione del secondo prevista al Grande Fratello vip 7.

Deianira Marzano svela la presunta verità sulla rottura di Luca Salatino e Matteo Ranieri

E ad avvalorare la perla di gossip é la voce social di Deianira Marzano, che menziona una donna in anonimato come testimone dell’affaire Grande Fratello vip “top secret”, che avrebbe provocato la crisi d’amicizia tra gli ex Uomini e donne: “Finalmente abbiamo saputo da una donna che era vicina a Luca (e che vuole restare anonima) cosa Luca sembrerebbe aver scritto su WhatsApp a Matteo, che offeso decise di chiudere i rapporti. Matteo si era risentito di non essere stato messo al corrente della partecipazione di Luca al GF Vip e se l’era presa.”. Da qui, quindi, la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, scatenando la chiusura di Matteo verso Luca fino alla rottura tra loro: “In risposta su WhatsApp Luca gli fa: ‘Non fare la ch***a isterica’”.

Matteo Ranieri e Luca Salatino perchè hanno litigato?/ "Conta esserci rispettati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA