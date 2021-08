Matteo Renzi/ “Chi si vaccina ha diritto alla libertà”

«Chi si vaccina ha diritto alla libertà»: Matteo Renzi senza troppi giri di parole a Morning news. Il leader di Italia Viva ha fatto il punto della situazione sulla situazione epidemiologica in Italia e s’è soffermato sul caos green pass per ristoranti, considerando le incomprensioni tra Viminale e garante della Privacy: «Non è chiarissimo ancora, purtroppo: essendo una cosa nuova e difficile, c’è tantissima buona volontà ma non è chiarissimo. Spero che sia fatta chiarezza nelle prossime ore: non possiamo dare ai ristoratori l’onere di fare da agenti di polizia. Ma viva il green pass: se non ci fosse il certificato verde, rischieremmo di tornare alle zone rosse o alle zone arancioni».

Nel corso del suo intervento al programma in onda su Canale 5, Matteo Renzi ha tenuto a precisare: «Io credo che nelle prossime ore quei problemini sul green pass verranno risolti. É vero che i contagi sono cresciuti, ma i numeri non sono drammatici: questa maledetta variante Delta è molto più contagiosa, ma terapie intensive e decessi non sono minimamente paragonabili a qualche mese fa».

MATTEO RENZI: “SCUOLA, VIA QUARANTENA PER VACCINATI”

«Grazie al vaccino, questa variante Delta fa meno danni:è più veloce nel diffondersi, ma siamo in condizione di minimizzare i danni», ha aggiunto Matteo Renzi, che ha poi analizzato il dossier scuola, con l’allarme per il numero di docenti ancora senza vaccino: «La scuola è il punto fondamentale, la didattica a distanza non funziona: gli insegnanti sono bravissimi, ma non funziona. É stato uno scandalo quello che è accaduto in passato, penso ai banchi a rotelle: continuo a chiedere che si faccia una commissione parlamentare di inchiesta, troppe cose non mi tornano in acquisti e appalti». Matteo Renzi ha poi invocato un cambio di passo sulle misure: «Senza la didattica in presenza, i ragazzi imparano meno: penso sia giusto l’obbligo vaccinale per i professori, contemporaneamente dobbiamo anche sapere che fisiologicamente questa variante un po’ di ragazzini li prende e dobbiamo trovare delle regole mirate – l’opinione del senatore di Rignano – va eliminata la quarantena per chi è vaccinato».

