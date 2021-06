Matteo Renzi/ “Complotto contro Conte? No, erano degli incapaci. Su Mancini…”

«Penso che adesso sia chiaro che non stavamo facendo polemica per una poltrona. L’azione di governo di Draghi risponde a chi chiede il perché di quella crisi. Perché avevamo bisogno di uno più bravo, come Draghi non ce n’è, l’Italia sta ripartendo e si è fatta una svolta nella gestione dell’emergenza, perché Figliuolo è meglio di Arcuri»: così Matteo Renzi ai microfoni di Stasera Italia sulla caduta del Conte II e l’arrivo di Draghi a Palazzo Chigi.

Il leader di Italia Viva nelle ultime settimane è stato al centro di un’inchiesta di Report sull’incontro avuto con Marco Mancini all’autogrill di Fiano Romano, l’ex premier non ha usato troppi giri di parole: «Questa è una barzelletta. Io ho incontrato Mancini come tanti altri leader politici: Mancini ha detto di aver incontrato Conte, Di Maio, Salvini. Fa notizia solo se l’ho incontrato io. Io non ho nulla da nascondere: se qualcuno ha qualcosa da nascondere, non va a Fiano Romano, all’autogrill più trafficato d’Italia. Io a Mancini gli ho detto esattamente ciò che ho detto in tv. Loro chiamano complotto la propria incapacità di gestire il Paese. Spiegassero dove hanno messo i soldi dei banchi a rotelle, perché hanno fatto le primule o perché ci sono delle stecche sulle mascherine. Su queste questioni – ha attaccato Matteo Renzi – sto chiedendo la commissione d’inchiesta ma non mi risponde nessuno».

MATTEO RENZI: “IL M5S É FINITO”

Nei giorni del dibattito sulla Federazione di Centrodestra, Matteo Renzi ha parlato di una possibile formazione di Centro: «Difficile dire se ha un futuro, dipende molto dalla legge elettorale. Secondo me il Movimento 5 Stelle va sparendo, è finito. Hanno raccontato alcune cose e hanno fatto l’esatto l’opposto: Olimpiadi, Tav, Tap e Infrastrutture. Di Maio dopo cinque anni si è accorto che ha sbagliato sulla giustizia e ci ha chiesto scusa. Da qui al 2026 ci chiederanno scusa anche per Conte-Arcuri». Dopo una battuta sulla giustizia – «dal 1992 ad oggi, il rapporto tra giustizia e politica è malato e perverso. L’anno prossimo avremo un nuovo Csm, sogno che da qui al 2022 ci sia un po’ di tranquillità, ci sia un Csm che vada avanti non per correnti ma per bravura» – Matteo Renzi è tornato sul giustizialismo di casa M5s: «I grillini ci hanno massacrati in questi anni, hanno preso e hanno massacrato la vita delle persone e delle famiglie sulla base di un giustizialismo che ha fatto male al Paese. Fase concluse per il caso di Ciro Grillo? Io non ho detto niente sul figlio di Beppe Grillo. Io so quello che hanno detto sulla mia famiglia. Io non ho detto una parola – ha ribadito Matteo Renzi – Il modo in cui loro ci hanno maciullato è incivile. Io credo che il M5s si debba vergognare di quanto fatto in questi anni».

