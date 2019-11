Matteo Renzi/ “Governo avanti con o senza Conte, in Umbria ‘brillante’ risultato…”

Secondo Matteo Renzi il governo giallo-rosso completerà la sua legislatura indipendentemente o meno dalla presidenza al consiglio di Giuseppe Conte. Il leader di Italia Viva lo ha specificato in occasione di un’intervista rilasciata stamane al quotidiano Il Messaggero, in cui ha spiegato, parlando dell’attuale Premer: “Dipende da come funziona il governo, non da me. Niente di personale, sia chiaro: a me sta a cuore l’Italia, non il futuro dell’avvocato Conte – prosegue Renzi – La legislatura durerà fino al 2023, sicuramente: siamo una democrazia parlamentare e in Parlamento c’erano, ci sono e ci saranno i numeri per un governo che non ci spinga fuori dall’Europa”. Secondo l’ex presidente del consiglio, il nuovo esecutivo è stato formato come risposta all’emergenza leghista. In caso di voto anticipato, ne è convinto Renzi, si sarebbero palesati scenari differenti: “l’aumento dell’Iva – dice l’ex sindaco di Firenze – i pieni poteri a Salvini, un capo dello Stato No Euro e tensioni sui mercati”.

MATTEO RENZI: “CON IL BLITZ DI AGOSTO…”

“Con il blitz di agosto – sottolinea ancora – abbiamo eliminato in un colpo solo tutti questi rischi: rivendico l’operazione di igiene istituzionale che abbiamo fatto”. Non manca un riferimento alla recente debacle elettorale alle elezioni regionali in Umbria, e in questo caso il leader di Italia Viva non disdegna frecciatine verso ignoti: “Se poi qualcuno vuole andare a votare prima, magari per replicare il brillante risultato dell’Umbria dove si è scelto di anticipare il voto facendo della regione un caso nazionale, non ha che da dirlo”. Quindi Renzi si rivolge al futuro, stilando i prossimi obiettivi dell’Italia: “Eleggere un Presidente della Repubblica garante dell’Italia in Europa nel 2022 e utilizzare questo periodo di calma sui mercati per ridurre il costo degli interessi sul debito. Nel 2013 pagavamo 77 miliardi, il prossimo anno saremo a 59 miliardi: se diamo stabilità possiamo scendere sotto i 50 miliardi nel proseguo della legislatura”.

