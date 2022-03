Matteo Renzi/ “Letta segretario Nato? Ottimo nome, lo appoggeremmo”

Dall’Ucraina alla politica interna, Matteo Renzi a 360° a margine della presentazione del libro intervista di Alessandro Sallusti a Luca Palamara, ‘Lobby & Logge’ a Milano. Il leader di Italia Viva ha esordito commentando la possibile candidatura di Enrico Letta come segretario della Nato per il dopo Stontelberg: «Il suo sarebbe un ottimo nome. Sarebbe bello che ci fosse un italiano. Letta è stato presidente del Consiglio, ha una riconosciuta esperienza in questo settore. Non so se lo vuol fare. Io credo che se lui lo volesse fare, noi lo appoggeremmo».

Enrico Letta/ Terza Guerra Mondiale? "Difendere Ucraina per difendere noi stessi"

Matteo Renzi si è poi soffermato sul conflitto in corso tra Russia e Ucraina, ponendo l’accento sulle responsabilità del Cremlino: «Credo che questo sia un momento nel quale alla condanna netta dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina con tutte le conseguenze a cominciare dalle dure sanzioni che sono state già comminate, debba seguire una grande attenzione perché si arrivi il prima possibile, come chiesto peraltro dal presidente dell’Ucraina, almeno a una tregua se non al cessate è il fuoco», riporta l’Ansa.

Eutanasia, Letta: “Parlamento decida subito”/ “Legge tutela vita e morte dignitosa”

MATTEO RENZI SUL TEMA GIUSTIZIA

Nel corso del suo intervento durante la presentazione del libro sopra citato, Matteo Renzi ha parlato anche di giustizia e ha citato Giulio Andreotti e una sua frase piuttosto famosa (“Ho capito stando in tribunale che la scritta la legge è uguale per tutti la vedono gli imputati ma non la vede il magistrato perché è messo dalla parte opposta”, ndr): «Io penso che bisognerebbe, questo è il nostro obiettivo nei prossimi anni, che metaforicamente nei tribunale ce ne siamo due di scritte: gli imputati devono vedere la scritta la legge è uguale per tutti, io non mi sottraggo a nessun processo, è bene però che la legge sia uguale anche per i magistrati».

LEGGI ANCHE:

CAOS M5S/ "Conte e Di Maio facciano come il Pci dopo la fine dell'Urss"

© RIPRODUZIONE RISERVATA