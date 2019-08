Matteo Renzi: “Serve governo istituzionale/ Pd, Salvini nel mirino: “Non ha dignità”

E’ «la crisi di governo più pazza del mondo»: così Matteo Renzi sulla rottura tra Lega e Movimento 5 Stelle in una lunga intervista ai microfoni de Il Giornale, con l’ex premier che ha fatto il punto della situazione sul futuro della sua “corrente” e sul possibile asse tra Pd e pentastellati per evitare il ritorno alle urne. Il senatore di Rignano ha le idee chiare sul da farsi: «Se peroro la causa di un governo coi grillini? No: la causa del rispetto delle istituzioni e del bene degli italiani, se mai: votare a ottobre fa aumentare l’Iva al 25% e innesca la recessione. E’ una follia far pagare agli artigiani del nord o alle famiglie italiane le ambizioni o le paure russe di Salvini. Serve un governo istituzionale, che metta in sicurezza l’Italia e con un ministro degli Interni degno di questo nome». Le distanze tra Pd e M5s esistono – come confermato da Oddati ai nostri microfoni – ma il bene dell’Italia viene prima, secondo Renzi.

RENZI VS SALVINI: “NON HA DIGNITA'”

Matteo Renzi poi mette nel mirino l’eterno rivale Matteo Salvini, che a suo avviso non è più «l’uomo invincibile osannato da media e social»: ora il segretario federale della Lega «rincorre Di Maio per elemosinare la pace» e perdere la poltrona «potrebbe essere troppo duro per lui». E rincara la dose poco dopo: «Tutti si aspettavano che, dopo un’estate in spiaggia tra mojito e cubiste, fosse a quel punto lui ad alzare le terga dalla poltrona del Viminale: invece vi si è inchiodato. Per dimettersi ci vuole dignità. E lui, purtroppo, non ne ha». Nelle ultime settimane si è parlato inoltre della possibile scissione nel Partito Democratico, con i renziani pronti a intraprendere un nuovo percorso con ‘Azione civile’: «I renziani che parte faranno? Faremo ciò che serve al Paese. Voteremo la fiducia, non chiederemo neppure uno strapuntino per noi e faremo proposte concrete per mettere in sicurezza l’Italia. Poi faremo il punto alla Leopolda dal 18 ottobre».

