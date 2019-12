Matteo Renzi vs Massimo Giletti/ Video: “Non esageri anche lei con il populismo”

Matteo Renzi vs Massimo Giletti, dibattito serrato a Non è L’Arena. Il leader di Italia Viva ha parlato dei dossier più caldi in mano al Governo giallorosso, senza dimenticare le vicende personali degli ultimi giorni. Ma il confronto tra l’ex premier ed il giornalista ha vissuto anche un momento di tensione, relativo alle emergenze Alitalia ed Ex Ilva. Giletti si è scagliato contro amministratori pubblici e politica, Renzi ha replicato senza mezzi termini: «Giletti, mi permetta di darle un consiglio: non esageri anche lei con il populismo». Il senatore di Rignano ha poi aggiunto: «Lei ha ragione quando dice che ci sono persone che hanno distrutto aziende e non hanno pagato, ma ci sono anche altri che hanno fatto bene». Dialogo serrato anche sul caso fondazione Open: «E’ normale che le fondazioni sostengano la politica? Non bisogna fare confusione: una parte dei finanziatori», afferma il presentatore. Netta la replica di Renzi: «Non bisogna fare confusione: una parte dei finanziatori poteva non rendere pubblico immediatamente il versamento, ma di fronte all’autorità giudiziaria è tutto tracciabile».

MATTEO RENZI E MASSIMO GILETTI A NON E’ L’ARENA: E’ TENSIONE

Ancora Renzi su Fondazione Open: «Chi mi dice che sono antipatico può farlo, chi mi dice che sono disonesto ne risponde in tribunale, anche i giornalisti come Travaglio. Io non ho mai voluto azionare strumenti giuridici contro i giornalisti perché per me la libertà di stampa è sacrosanta. Però se uno mi dice che ho rubato, o lo provi o mi paghi un risarcimento danni». Matteo Renzi da Massimo Giletti ha poi scagliato una frecciata ad Alessandro Di Battista, esponente di spicco degli “alleati” del Movimento 5 Stelle: «Non credo che la sua frequentazione in Guatemala gli abbia cambiato chissà che cosa nell’ultimo periodo. Di politica ha sempre capito poco», clicca qui per il video. Infine, il leader di Italia Viva ha risposto con un netto «se la vedessero loro» sulle polemiche relative al Mes, che ha visto oggi protagonista Conte in Senato.

