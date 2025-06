Non sono mancate le polemiche a Farwest nell’ultima puntata, dallo scontro tra Salvo Sottile e l’avvocato Antonio De Rensis sul delitto di Garlasco, alla bufera politica scoppiata attorno a Matteo Ricci. L’ex sindaco di Pesaro, ora europarlamentare del PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, ha fatto infuriare la categoria dei giornalisti, oltre agli esponenti di centrodestra, per alcune dichiarazioni rese al programma Rai.

L’inviata Manuela Iatì e il filmaker Matteo Keffer si sono recati da lui per fargli alcune domande sul caso Affidopoli, in particolare sugli incarichi pubblici affidati a Daniele Vimini, una figura legata a Ricci e censurata dall’Anac.

Il servizio riguardava una gestione controversa di fondi pubblici e ruoli politici a Pesaro, in particolare legati all’ex assessore alla Cultura. Ma il politico dem non ha affatto digerito le domande: infatti, ha risposto in maniera polemica, accusando la troupe di essere “al servizio di Fratelli d’Italia“, insinuando così che i giornalisti stessero agendo con fini politici e non per informare.

ATTACCO CHOC DI MATTEO RICCI A FARWEST: LE REAZIONI

FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) e SIGIM (Sindacato dei Giornalisti Marchigiani) hanno condannato le dichiarazioni di Matteo Ricci, criticandolo per aver mancato di rispetto verso chi fa semplicemente il proprio mestiere. Anche il sindacato UNIRAI ha espresso solidarietà alla giornalista di Farwest e ha criticato l’atteggiamento di Ricci, auspicando scuse pubbliche.

FIGEC CISAL ha stigmatizzato la “grave caduta di stile” del politico dem, criticato anche dal mondo politico, in particolare dal membro della Vigilanza Rai Gianni Berrino, nonché senatore di Fratelli d’Italia, secondo cui “la campagna elettorale lo sta facendo uscire di senno“.

Secondo la deputata di FdI Augusta Montaruli, vicepresidente della Commissione di Vigilanza, il problema è che la sinistra non ha più coperture in Rai, quindi ora le inchieste giornalistiche colpiscono anche loro. Da sinistra, però, nessuna voce si è sollevata per stigmatizzare le parole rivolte da Ricci alla troupe del programma condotto da Salvo Sottile.