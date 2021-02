Matteo Rizzolo, La caserma/ Chi è? “Rispetterò le regole”

Scopriamo chi è Matteo Rizzolo nuovo concorrente de La caserma

Matteo Rizzolo è uno dei concorrenti della prima edizione de “La caserma”, il nuovo programma in onda questa sera, mercoledì 3 febbraio 2021, su Rai 2. Matteo ha 21 anni e vive a Parma da otto anni, ma è nato a Palermo: “La Sicilia mi manca… non ho vissuto l’adolescenza con gli amici di una vita”. Il ragazzo vive con la sua famiglia: padre, madre e fratelli, con cui ha un rapporto “odi et amo”. Matteo studia all’Università di Parma dove frequenta il corso di scienze motorie, sport e salute. Quando era più giovane giocava a calcio come portiere e ha vinto anche qualche premio.

Matteo Rizzolo: studi, viaggi e… caserma

Matteo Rizzolo si divide tra studio e lavoro, come organizzatore di eventi e viaggi per un blog molto noto. Il ragazzo non ha problemi a rispettare le regole, ma non si tira indietro se c’è da discuterne: “Io in caserma rispetterò le regole. Capisco che è un mondo fuori dalla vita quotidiana. Fisicamente non so se ce la farò, però… siamo qua!”, ha detto nel video di presentazione su Rai Play. Partecipa al reality di Rai 2 perché è l’occasione per mettersi alla prova lontano dalla sua famiglia. Dal suo profilo Instagram, che conta poco più di 1.500 follower, emerge che ama la musica metal e viaggiare.





