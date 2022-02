Matteo Romano: “A Sanremo parlo di una relazione travolgente”/ “Io fidanzato? Sì!”

Puntata tutta dedicata a Sanremo quella di Oggi è un altro giorno in onda oggi, 1 febbraio, su Rai 1. Si susseguono ospiti che vedremo sul palco nel corso di queste serate: dopo Giusy Ferreri, che vedremo questa sera, è il momento di Matteo Romano. Si tratta di uno dei giovani che hanno conquistato il palco dei Big in questa edizione con ben 24 concorrenti. Matteo canterà domani ma ci anticipa il significato della sua canzone dal titolo ‘Virale’: “La canzone in realtà parla di un sentimento, per quanto ci siano alti e bassi in una relazione, in realtà è un sentimento talmente travolgente e totalizzante che non si leva dalla testa, come se fosse una canzone virale.”

Matteo Romano prima di Sanremo 2022: “Emozione alle stelle”

Serena Bortone chiede allora al suo ospite se ci sia anche nel suo cuore un grande amore: “Io innamorato? Si. Bisogna comunque saper stare bene sia da soli che quando di sta con gli altri, anzi, prima da soli per stare bene con gli altri”, chiarisce. Infine Matteo racconta le sensazioni del momento: “L’emozione è alle stelle, anche se canterò domani. Ieri c’è stato il primo carpet ed è stata un’emozione grandissima, mi sembra quasi surreale tutto.”

