Matteo Romano, chi è e carriera/ Da Tick Tock a Sanremo 2022 con “Virale”. ll successo grazie a “Concedimi”

MATTEO ROMANO AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “VIRALE”

Matteo Romano è il vero volto nuovo da tenere sotto osservazione al Festival di Sanremo 2022. Il cantante, che porterà in gara Virale, ha raggiunto un discreto seguito su TikTok (social popolato da teenager dove ha raccolto quasi 300mila follower e oltre tre milioni e mezzo di like) ed è stato individuato da Amadeus come profilo giusto per strizzare l’occhiolino alla quota di pubblico di giovani e giovanissimi che come sempre si avvicina al festival.

Non sembra dunque casuale il ricorso al titolo di una delle parole più in voga negli ultimi due anni in tutto il mondo. Ma potrebbe anche essere un gioco di parole che cela in realtà un riferimento al web. Quando un contenuto raggiunge grande diffusione su Internet si dice appunto che sia diventato virale. Sarebbe un messaggio coerente con quello che è stato fin qui il percorso artistico di Matteo Romano, partito proprio dai social network e diventato ben presto un fenomeno virale. Il dubbio resta e per placare la nostra sete di curiosità non possiamo fare altro che attendere che il Festival abbia inizio e che il giovane cantante cuneese si esibisca. Al momento, tuttavia, possiamo anticiparvi che una ballata pop molto moderna che tratta di una lite amorosa. Tra gli autori non si può non notare anche Federico Rossi, ex del duo Benji & Fede.

CHI È MATTEO ROMANO: UNO DEI TRE VINCITORI DI SANREMO GIOVANI. CARRIERA E HIT

Il cantante Matteo Romano, classe 2002 nato e cresciuto a Cuneo, è uno dei tre vincitori dell’edizione 2021 di Sanremo Giovani e ha dunque conquistato la possibilità di esibirsi e gareggiare nella categoria big in quello che sarà il prossimo Festival. Il brano che l’ha lanciato verso la popolarità si intitola ‘Concedimi‘ ed è quello che l’artista ha presentato in gara a Sanremo Giovani 2021 arrivando sul gradino più alto del podio insieme ad altri due cantanti in gara. La canzone ha avuto un successo straordinario, raggiungendo il traguardo di tre milioni di ascolti in appena quindici giorni.

La sua presenza al Festival certifica ancora una volta come Amadeus sia stato abile a captare il sentito comune della gente. Spazio dunque a cantanti non ancora conosciutissimi al grande pubblico, ma che hanno già un grande seguito sul web. D’altronde cosa c’è di meglio che una commistione di generi e artisti di diverse generazioni per rendere un Festival come quello della Canzone Italiana indimenticabile e in grado di affascinare una fetta di pubblico più ampia possibile?



