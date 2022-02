Matteo Romano, chi è e perchè è famoso?/ Da Tik Tok a Sanremo

Matteo Romano, il giovane 19enne di Cuneo che ha impressionato il pubblico di Sanremo

Da TikTok al Teatro dell’Ariston, a Sanremo non è passata inosservata la presenza di Matteo Romano, il giovane 19enne di Cuneo che è approdato tra i big del Festival, dopo aver conquistato il terzo posto a Sanremo giovani, con la sua canzone “Virale”. La sua carriera è iniziata praticamente per gioco sulla piattaforma più amata dalla generazione Z. Durante il lockdown, infatti, Matteo Romano si divertiva a pubblicare video di cover musicali raccogliendo un discreto numero di an. La svolta arriva quando un giorno, un pò per gioco, decide di postare un ritornello di un suo inedito: “Ma concedimi un ultimo ballo, un’ultima ora…”. Si, perché quelle poche note cantate nella sua cameretta, in pochi minuti, sono diventate subito un successo. Quel ritornello sin da subito è stato rilanciato da tutti i creator più famosi di TikTok, regalando una vera e propria favola a lieto fine al giovane artista.

Matteo Romano, i numeri sui social media

Matteo Romano stato è uno dei tre vincitori di Sanremo Giovani, le cui finali si sono tenute lo scorso 15 dicembre. Entrato di diritto tra i big della 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Virale”, Matteo Romano ha compiuto un altro salto in avanti. Su Instagram Matteo Romano conta oltre 131 mila followers, con cui condivide la propria passione per la musica. Mentre su Tik Tok il giovane artista è seguito da oltre 400 mila followers, con più di 6.3 Milioni di like. Sanremo quest’anno è stato il Festival delle generazioni, perché ha conquistato proprio tutti e questo si può vedere proprio dall’impatto che ha avuto sui canali social degli artisti in gara. Per il giovane l’Ariston è stato una bella vetrina, nelle cinque serate ha conquistato oltre 71 Mila fan in più, passando da 59.088 a oltre 131 Mila follower su Instagram.

